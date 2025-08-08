Álvaro Bilbao, psicólogo: "Viajar con niños pequeños mejora su rendimiento escolar"

La intranquilidad se apodera de muchos padres cuando sus hijos no están aprendiendo inglés, leyendo o haciendo cualquier tipo de extraescolar. No obstante, según cuenta Álvaro Bilbao -neuropsicólogo, psicoterapeuta, doctor en psicología, formador en disciplina positiva, escritor y padre de familia (el más importante para él)- en su cuenta de Instagram, diversos estudios científicos aseguran que el cerebro de los más pequeños se beneficia también en épocas de desconexión como las vacaciones. En otras palabras, los niños el timpo libre de la temporada estival, entre el cierre de los colegios y su reapertura, les sirve especialmente para afrontar un nuevo curso escolar.

Sin embargo, el extremo contrario tampoco es beneficioso: no necesariamente los padres que no pasan todo el verano jugando y desconectando con sus hijos lo están haciendo mal. Si la economía de cada familia lo permite y los progenitores se pueden permitir elegir entre un casal al aire libre o un casal en un aula, la primera opción suele ser la mejor. Los niños disfrutarán más de las actividades, ya que habitualmente no pueden dedicar tanto tiempo al juego en espacios exteriores.

Los beneficios de viajar

Además, si los padres deciden visitar nuevos lugares, decantarse por medios de transporte como el avión, el tren o el coche también suele ser una opción recomendable para desplazarse con los más pequeños. Bilbao hace hincapié en estos beneficios y cita a diversos estudios científicos. Su conclusión es clara: "Viajar con niños pequeños mejora su rendimiento escolar".

A continuación, puedes encontrar algunos de los beneficios que viajar tiene en los más pequeños, según Bilbao.

"Mejora el desarrollo cerebral" "Visitar entornos nuevos y escuchar otros idiomas mejora la flexibilidad cognitiva y la creatividad. Además, los estudios han demostrado que mejora la plasticidad cerebral con beneficios en la capacidad de solucionar problemas y adaptabilidad de los niños (Hagan y Radvansky 2009)".

"Mejora el rendimiento académico" "Las actividades culturales tienen un impacto positivo en pruebas académicas. Los estudios han encontrado beneficios de un 1% en la capacidad de lectura y en el rendimiento matemático en niños y niñas que visitan más museos (Park, Pan y Ahn 2019)".