Crianza
Álvaro Bilbao, psicólogo: "Viajar con niños pequeños mejora su rendimiento escolar"
El neuropsicólogo asegura que los días de desconexión son importantes para el cerebro de los más pequeños
Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, sobre la parentalización: "No es madurez sino una forma silenciosa de desprotección"
5 cosas que todos los padres deben saber sobre los niños menores de 5 años, según el psicólogo Álvaro Bilbao
Balma Simó
La intranquilidad se apodera de muchos padres cuando sus hijos no están aprendiendo inglés, leyendo o haciendo cualquier tipo de extraescolar. No obstante, según cuenta Álvaro Bilbao -neuropsicólogo, psicoterapeuta, doctor en psicología, formador en disciplina positiva, escritor y padre de familia (el más importante para él)- en su cuenta de Instagram, diversos estudios científicos aseguran que el cerebro de los más pequeños se beneficia también en épocas de desconexión como las vacaciones. En otras palabras, los niños el timpo libre de la temporada estival, entre el cierre de los colegios y su reapertura, les sirve especialmente para afrontar un nuevo curso escolar.
Sin embargo, el extremo contrario tampoco es beneficioso: no necesariamente los padres que no pasan todo el verano jugando y desconectando con sus hijos lo están haciendo mal. Si la economía de cada familia lo permite y los progenitores se pueden permitir elegir entre un casal al aire libre o un casal en un aula, la primera opción suele ser la mejor. Los niños disfrutarán más de las actividades, ya que habitualmente no pueden dedicar tanto tiempo al juego en espacios exteriores.
Los beneficios de viajar
Además, si los padres deciden visitar nuevos lugares, decantarse por medios de transporte como el avión, el tren o el coche también suele ser una opción recomendable para desplazarse con los más pequeños. Bilbao hace hincapié en estos beneficios y cita a diversos estudios científicos. Su conclusión es clara: "Viajar con niños pequeños mejora su rendimiento escolar".
A continuación, puedes encontrar algunos de los beneficios que viajar tiene en los más pequeños, según Bilbao.
"Visitar entornos nuevos y escuchar otros idiomas mejora la flexibilidad cognitiva y la creatividad. Además, los estudios han demostrado que mejora la plasticidad cerebral con beneficios en la capacidad de solucionar problemas y adaptabilidad de los niños (Hagan y Radvansky 2009)".
"Las actividades culturales tienen un impacto positivo en pruebas académicas. Los estudios han encontrado beneficios de un 1% en la capacidad de lectura y en el rendimiento matemático en niños y niñas que visitan más museos (Park, Pan y Ahn 2019)".
"Algunos niños son muy sociables por naturaleza y otros no tanto; los menos sociables son los que más se benefician de viajar. De acuerdo con un estudio, viajar y conocer sitios nuevos promueve las habilidades de socialización, especialmente en niños con menos habilidades sociales (Bos et al 2025)".
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
- El Meteocat activa el aviso por ola de calor intensa en Catalunya: estas serán las comarcas y horas más afectadas
- Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico
- El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
- Luna llena de agosto 2025: cuándo verla, por qué se llama luna de esturión y cuántas superlunas habrá este año
- El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
- Barcelona llegará a su pico máximo de calor este día: últimas previsiones