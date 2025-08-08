Inquietud en Òdena (Anoia) tras el golpe contra traficantes armados establecidos en el pueblo: "Nos sentimos desprotegidos"

"Nos sentimos desprotegidos. Nos preocupa mucho que nuestro pueblo sirva como escondrijo para los narcotraficantes". Así se expresa el alcalde de Òdena, Jaume Xaus, después de que esta semana la policía haya desmantelado una banda en el municipio que intentaba iniciar una operación de venta de marihuana a escala internacional por valor de un millón de euros. "En los últimos años, la policía había descubierto otras plantaciones a pequeña escala, pero ahora estamos hablando de un grupo que iba armado", pone de manifiesto el alcalde. Durante el registro, los Mossos intervinieron una pistola de 9 milímetros con munición que llevaba un miembro del grupo.

Los investigadores especializados en narcotráfico ya hace tiempo que alertan de que las bandas buscan espacios aislados, con una gran extensión de terreno, donde su actividad puede pasar desapercibida. En este sentido, municipios de la Catalunya central como Òdena se convierten en lugares idóneos para actuar de forma clandestina.

Zona solitaria

"Estaban situados en una zona solitaria, donde hay que ir expresamente", explica el alcalde. El grupo estaba instalado en un recinto no urbanizable con varios huertos, una caseta y un cubierto al límite entre Òdena e Igualada, a tocar del barrio de Fàtima. A pesar de que era un espacio abandonado, el alcalde explica que ya hacía tres meses que las empresas de la zona habían alertado sobre movimientos sospechosos.

Durante este tiempo, Xaus asegura que no se ha registrado ningún conflicto y tampoco tiene constancia que se relacionaran con ningún vecino del pueblo. Aun así, muestra inquietud por el hecho que fueran armados. "El tráfico de drogas lleva problemas. Las bandas compiten entre ellas, se arman para protegerse y esto puede generar un riesgo para la convivencia y la seguridad".

Por este motivo, el Ayuntamiento hace tiempo que intenta detectar cualquier señal de alerta para trasladarla a los Mossos, pero "la gran extensión del municipio y la carencia de efectivos de la guardia municipal dificultan esta tarea", apunta el alcalde, que dice que hace tiempo que reclaman un incremento de vigilancia, "sobre todo durante las noches y el fin de semana".

La investigación policial continúa abierta y no se descartan más detenciones. De momento, se han detenido cuatro hombres de 84, 52, 33, 22 años y una mujer de 32 como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.