La portada de EL PERIÓDICO del 9 de agosto de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 9 de agosto de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  2. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  3. El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
  4. El Meteocat activa el aviso por ola de calor intensa en Catalunya: estas serán las comarcas y horas más afectadas
  5. Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico
  6. El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
  7. Luna llena de agosto 2025: cuándo verla, por qué se llama luna de esturión y cuántas superlunas habrá este año
  8. Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Extinguido el incendio declarado en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Sorteo Euromillones del viernes 8 de agosto de 2025

El megaincendio de Francia ya está bajo control pero aún tardará "varios días" en extinguirse

Desalojados dos barrios de Las Navas del Marqués por la cercanía del incendio de Ávila

Fallece a los 97 años el astronauta Jim Lovell, origen de "Houston, tenemos un problema"

La ola de calor dejará una sucesión de noches tórridas, casi infernales, con mínimas que no bajarán de los 25ºC

Muere un alpinista de Terrassa de 60 años y su compañera resulta herida grave en un accidente en los Alpes suizos

