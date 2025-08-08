España se quedará a oscuras: el fenómeno que se vivirá en unos meses

Los eclipses solares son uno de los fenómenos astronómicos más sobrecogedores y esperados por la humanidad. La perfecta alineación de la Luna entre la Tierra y el Sol, que proyecta una sombra sobre nuestro planeta y convierte el día en noche por unos instantes, ha fascinado a civilizaciones enteras a lo largo de la historia. Recientemente, una oleada de desinformación en redes sociales ha generado confusión sobre un supuesto eclipse total en 2025, pero la realidad astronómica es aún más emocionante para los observadores en España. Nuestro país se encuentra en el umbral de una serie de eventos celestiales de primer orden, con dos eclipses solares totales que serán visibles desde su territorio en años consecutivos, un acontecimiento verdaderamente excepcional. Es fundamental aclarar las fechas y prepararse adecuadamente para disfrutar de estos espectáculos cósmicos de forma segura y consciente.

Desmontando el mito: fechas reales y expectativas correctas

Antes de mirar al futuro, es crucial aclarar la confusión que ha circulado en línea. Se ha difundido erróneamente que un eclipse solar total de larga duración ocurriría el 2 de agosto de 2025. Esta información es incorrecta. Si bien el 2 de agosto es una fecha clave, corresponde al eclipse de 2027. Lo que sí ocurrirá en 2025 es un eclipse solar parcial el 21 de septiembre, pero su visibilidad se limitará a regiones del hemisferio sur como Australia y la Antártida, por lo que no será observable desde España. La viralidad de estas noticias falsas subraya la importancia de consultar fuentes fiables como la NASA o institutos astronómicos reconocidos. Un eclipse solar total es, por naturaleza, un evento geográficamente localizado. La sombra de la Luna (la umbra) traza una franja relativamente estrecha sobre la superficie terrestre, conocida como la trayectoria de totalidad. Solo quienes se encuentren dentro de esta franja experimentarán la oscuridad completa. Por tanto, la idea de una "oscuridad global" es un mito; fuera de esa trayectoria, el eclipse se verá como parcial o no será visible en absoluto.

2026: El gran preludio en el norte de España

La verdadera cita de España con la oscuridad comenzará el 12 de agosto de 2026. En esta fecha, un espectacular eclipse solar total cruzará el hemisferio norte, y su trayectoria de totalidad rozará la Península Ibérica, convirtiéndose en el primer eclipse total visible desde la España peninsular en más de un siglo (desde 1905). La franja de oscuridad total atravesará el norte y centro del país, ofreciendo una visión privilegiada en ciudades como Oviedo, Gijón, Santander, Burgos, Valladolid, Zaragoza y llegando hasta Palma de Mallorca. Para millones de personas, será una oportunidad única de presenciar cómo el disco lunar cubre por completo al Sol, revelando su majestuosa corona solar, esa atmósfera externa de plasma que solo es visible durante la totalidad. Este evento no solo será un imán para astrónomos y aficionados, sino que también representará un ensayo general para el fenómeno aún mayor que le seguirá un año después, permitiendo a las instituciones y al público familiarizarse con las medidas de observación y seguridad.

2027: el evento del siglo en el sur de España

Apenas un año más tarde, el 2 de agosto de 2027, llegará el que ha sido calificado como el eclipse solar total más largo del siglo XXI. Con una duración máxima de totalidad que superará los 6 minutos y 22 segundos cerca de Luxor (Egipto), este será un fenómeno histórico. Su trayectoria cruzará el norte de África y Oriente Medio, pero, afortunadamente para España, la franja de totalidad también barrerá el extremo sur de España. Ciudades andaluzas como Cádiz, Málaga, Tarifa, así como Gibraltar y Ceuta, quedarán sumergidas en una profunda oscuridad diurna. Este evento promete ser uno de los mayores atractivos turísticos y científicos de la década. La larga duración de la totalidad permitirá a los científicos realizar observaciones detalladas de la corona solar y a los espectadores disfrutar de una experiencia prolongada y sobrecogedora.

Es imprescindible recordar que la observación de cualquier eclipse solar requiere medidas de seguridad ocular estrictas. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada, incluso cuando está parcialmente cubierto, puede causar daños oculares graves e irreversibles. Es obligatorio el uso de gafas de eclipse certificadas (norma ISO 12312-2) o métodos de proyección indirecta. Estos dos eclipses consecutivos posicionan a España como un destino astronómico de primer nivel, ofreciendo una oportunidad inigualable para la ciencia, la educación y el asombro colectivo.