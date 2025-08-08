En Directo

Ola de calor en Catalunya y resto España, hoy en directo: última hora de Aemet y las temperaturas

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias del tiempo

¿Cuál es la temperatura máxima que puede aguantar el cuerpo humano?

España se prepara para una ola de calor de récord que dejará registros hasta 10 grados por encima de lo normal para la época

Llega una nueva ola de calor a la península / EFE

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Barcelona
La Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emitido un aviso especial ante la llegada de una ola de calor de récord que se extenderá, como mínimo, hasta el domingo y que, según los pronósticos, dejará valores hasta 10 grados por encima de lo normal para la época. Los modelos indican que durante este episodio podrían registrarse máximas por encima de los 40 grados en buena parte del centro y del sur peninsular. También se espera un aumento de las temperaturas mínimas que podría dejar una semana entera de noches por encima de los 25 grados.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias sobre el aumento de las temperaturas y el impacto de la ola de calor:

