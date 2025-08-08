Ola de calor en Catalunya y resto España, hoy en directo: última hora de Aemet y las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emitido un aviso especial ante la llegada de una ola de calor de récord que se extenderá, como mínimo, hasta el domingo y que, según los pronósticos, dejará valores hasta 10 grados por encima de lo normal para la época. Los modelos indican que durante este episodio podrían registrarse máximas por encima de los 40 grados en buena parte del centro y del sur peninsular. También se espera un aumento de las temperaturas mínimas que podría dejar una semana entera de noches por encima de los 25 grados.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias sobre el aumento de las temperaturas y el impacto de la ola de calor:

Tormentas El mapa se completa hoy con avisos por tormentas en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, según la información de la Aemet. Las tormentas se desencadenarán por la tarde en muchos lugares de esas comunidades autónomas y pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

Catorce comunidades en alerta por altas temperaturas en el sexto día de ola de calor Catorce comunidades autónomas (todas excepto Asturias, Comunidad Valenciana y Murcia) están hoy en alerta (avisos) por las altas temperaturas que se van a registrar durante el sexto día consecutivo de un episodio de ola de calor que se va a prolongar al menos hasta el próximo miércoles. El aviso es además naranja (riesgo importante) en grandes áreas de las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y Canarias, donde los termómetros volverán a rondar e incluso a superar los 40 grados. En Canarias el aviso naranja se focaliza en el este, el sur, el oeste y las cumbres de Gran Canaria y en el este, el sur y el oeste de la isla de Tenerife, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha avisado de que las temperaturas máximas pueden alcanzar los 40 grados en algunos lugares, pero también de que las mínimas apenas bajarán de 30 en muchas zonas.

Lluvias en Extremadura La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en Extremadura cielo poco nuboso, sin descartar chubascos dispersos con tormenta. Las temperaturas mínimas no experimentarán variaciones o descenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán o ascenderán. Marcarán entre 19 y 40 grados en Badajoz, 18 y 42 en Mérida, 22 y 39 en Cáceres, y 24 y 42 en Plasencia. Los vientos serán variables flojos, predominantemente del sur con intervalos de moderados por la tarde.

La prolongada ola de calor extiende las alertas de la Aemet a 16 comunidades autónomas La prolongada ola de calor que azota España, que se extenderá al menos hasta el próximo martes, ha ampliado las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a 16 comunidades autónomas (todas excepto Asturias y las dos ciudades autónomas) ante la previsión de que se alcancen temperaturas extremas. Durante el día de hoy, según los datos de la Aemet, los termómetros volverán a superar los 40 grados en gran parte del país y se registrará incluso una subida adicional de las temperaturas, hasta los 42 grados, en el centro y en el sur peninsular y en muchos puntos de la mitad norte. Las alertas activadas por la Aemet ante las altas temperaturas que se van a registrar son de nivel naranja (riesgo importante) en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Canarias.

Aviso por tormentas secas entre jueves y viernes La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte sobre la irrupción de posibles tormentas secas a partir del jueves y viernes. Este fenómeno, también conocido como tormenta eléctrica, se conoce por generar gran cantidad de truenos y relámpagos pero, a diferencia de otro tipo de episodios, la mayor parte de su precipitación se evapora antes de llegar al suelo. Los modelos indican que en los próximos días se dará un ambiente favorable para el crecimiento de tormentas aisladas, especialmente durante las tardes en la mitad sur peninsular, que vendrán acompañadas de escasa precipitación y rachas de viento.

¿Cuál es la temperatura máxima que puede aguantar el cuerpo humano? El cuerpo humano está 'diseñado' para mantener una temperatura interna cercana a los 37 grados (una décima más, una menos en función de la persona y el contexto). Cuando la temperatura ambiente supera esta cifra, nuestro organismo activa una serie de mecanismos (como sudar o dilatar los vasos sanguíneos) para intentar refrescarse. ¿Pero qué pasa cuando los termómetros se disparan y llegamos a los umbrales de calor extremo? Según apunta un nuevo informe de la Universidad de Roehampton (Reino Unido), cuando el mercurio sube por encima de los 40 o 50 grados nuestro organismo alcanza "un estado crítico" que, en los casos más extremos, puede derivar en fallos multiorgánicos. Te contamos más sobre este fenómeno aquí.

La ola de calor se extiende y la alerta se amplía a trece comunidades La ola de calor que desde el pasado domingo azota a España se va a extender hoy y los avisos meteorológicos que activa la Agencia Estatal de Meteorología se han ampliado a trece comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, ante las temperaturas extremas que se van a alcanzar. La alerta es además de nivel naranja (riesgo importante) en seis comunidades autónomas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Canarias), ante la previsión de que los termómetros se disparen por encima de los 40 grados en muchas áreas durante las horas centrales del día. En grandes extensiones de las mismas comunidades se ha activado también el nivel de aviso amarillo (riesgo), el mismo que en las comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Catalunya, Navarra, La Rioja y la Comunitat Valenciana, donde los valores van a ser también muy altos. De las alertas meteorológicas se libran hoy, además del archipiélago balear, toda la fachada litoral cantábrica y todo el litoral mediterráneo, excepto una gran extensión en torno al poniente y la capital almeriense, donde los termómetros subirán también por encima de los 35 grados.

Vuelve el calor: así nos afectan las altas temperaturas al sueño, al ánimo y a la concentración La llegada de un fenómeno como una ola de calor no solo se refleja en los termómetros sino que, tal y como demuestran infinidad de estudios, también afecta a nuestra salud y bienestar. ¿Pero qué sabemos sobre todo esto? ¿Por qué las altas temperaturas nos quitan el sueño, afectan a nuestro estado de ánimo y perjudican a nuestra concentración? ¿Y qué podemos hacer frente a ello? En este artículo respondemos dudas sobre las formas que tiene el cuerpo para librarse del calor y cómo impacta en nuestro cerebro, humor y comportamiento. Click aquí para más información.

El calor extremo dispara el riesgo de golpes de calor en perros Los veterinarios advierten de que el incremento de las temperaturas está aumentado el malestar de muchas mascotas y su riesgo de mortalidad durante esta época. Destaca, sobre todo, el caso de los perros, la especie más afectada por el calor extremo: "En los últimos años detectamos cada vez más golpes de calor, un fenómeno que si no se trata adecuadamente puede ser potencialmente mortal", explican varios profesionales en una entrevista con EL PERIÓDICO. Más información en este enlace.