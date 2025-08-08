En Directo

Entre Narbona y Carcasona

Incendio en el sur de Francia, hoy en directo: última hora del fuego en Aude, hectáreas quemadas y extinción

Un incendio de una intensidad excepcional se propagaba el miércoles en el macizo de Corbières, en el sur de Francia, donde ha arrasado 17.000 hectáreas de vegetación. En el siniestro ha muerto una mujer.

Uno de cada cuatro incendios en Catalunya son intencionados: así se investigan

El fuerte viento extiende el fuego en Tarifa: desalojan el camping La Peña tras arder una autocaravana

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias sofocan incendios en los municipios coruñeses de Corme y Camariñas

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias sofocan incendios en los municipios coruñeses de Corme y Camariñas

GUSTAVO DE LA PAZ / EUROPA PRESS / VÍDEO: UME

Rosa Mari Sanz

Rosa Mari Sanz

Germán González

Germán González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre los incendios en España y en el sur de Francia.

Actualizar

Estabilizado el gran incendio en el Aude, en el sur de Francia

El incendio de una magnitud excepcional que ha arrasado 17.000 hectáreas de matorral y coníferas en el departamento de Aude fue estabilizado el jueves al final del día, según anunció la prefectura. Se trata del peor incendio registrado en el litoral mediterráneo francés en al menos 50 años, según una base de datos gubernamental que recopila los incendios forestales desde 1973.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Luna llena de agosto 2025: cuándo verla, por qué se llama luna de esturión y cuántas superlunas habrá este año
  2. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  3. Incendios forestales en España y Francia, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos en Tarifa y Carcassone
  4. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  5. El aeropuerto de Girona tendrá una nueva ruta europea en verano de 2026
  6. El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
  7. El Meteocat activa el aviso por ola de calor intensa en Catalunya: estas serán las comarcas y horas más afectadas
  8. Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico

Vanessa Álvarez, geriatra: "La ola de calor es uno de los fenómenos meteorológicos más letales"

Vanessa Álvarez, geriatra: "La ola de calor es uno de los fenómenos meteorológicos más letales"

Directo | El incendio en el sur de Francia está estabilizado

Directo | El incendio en el sur de Francia está estabilizado

El Ayuntamiento de Santa Susanna sufraga el abogado a un policía investigado por agresión sexual a una compañera

El Ayuntamiento de Santa Susanna sufraga el abogado a un policía investigado por agresión sexual a una compañera

El dilema del fósforo, a debate: tan dañina es su utilización por exceso como por defecto

El dilema del fósforo, a debate: tan dañina es su utilización por exceso como por defecto

Efectivos del Infoca vigilan y liquidan los puntos calientes del incendio de Tarifa

Efectivos del Infoca vigilan y liquidan los puntos calientes del incendio de Tarifa

El pulmón del planeta está roto: los bosques viven, pero los océanos colapsan

El pulmón del planeta está roto: los bosques viven, pero los océanos colapsan

Ola de calor en Catalunya y resto España, hoy en directo: última hora de Aemet y las temperaturas

Ola de calor en Catalunya y resto España, hoy en directo: última hora de Aemet y las temperaturas

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados