En Directo

Entre Narbona y Carcasona

Incendio en el sur de Francia y Cádiz, hoy en directo: última hora de los fuegos en Narbona y Tarifa

Un incendio de una intensidad excepcional se propagaba el miércoles en el macizo de Corbières, en el sur de Francia, donde ha arrasado 17.000 hectáreas de vegetación. En el siniestro ha muerto una mujer.

Uno de cada cuatro incendios en Catalunya son intencionados: así se investigan

El fuerte viento extiende el fuego en Tarifa: desalojan el camping La Peña tras arder una autocaravana

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias sofocan incendios en los municipios coruñeses de Corme y Camariñas

GUSTAVO DE LA PAZ / EUROPA PRESS / VÍDEO: UME

Rosa Mari Sanz

Germán González

Por qué confiar en El Periódico

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre los incendios en España y en el sur de Francia.

Estabilizado el gran incendio en el Aude, en el sur de Francia

El incendio de una magnitud excepcional que ha arrasado 17.000 hectáreas de matorral y coníferas en el departamento de Aude fue estabilizado el jueves al final del día, según anunció la prefectura. Se trata del peor incendio registrado en el litoral mediterráneo francés en al menos 50 años, según una base de datos gubernamental que recopila los incendios forestales desde 1973.

Directo | El incendio en el sur de Francia está estabilizado

