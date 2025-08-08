En Directo
Entre Narbona y Carcasona
Incendio en el sur de Francia y Cádiz, hoy en directo: última hora de los fuegos en Narbona y Tarifa
Un incendio de una intensidad excepcional se propagaba el miércoles en el macizo de Corbières, en el sur de Francia, donde ha arrasado 17.000 hectáreas de vegetación. En el siniestro ha muerto una mujer.
Uno de cada cuatro incendios en Catalunya son intencionados: así se investigan
El fuerte viento extiende el fuego en Tarifa: desalojan el camping La Peña tras arder una autocaravana
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre los incendios en España y en el sur de Francia.
Investigación
En cuanto a la investigación del origen del incendio y sobre su posible responsable, ya que el factor humano se considera establecido al haberse iniciado al lado de una carretera secundaria, Recio se limitó a decir que las pesquisas están en manos de la Fiscalía. Las 16.000 hectáreas quemadas en el macizo de Corbières desde el martes equivalen a lo que ardió en toda Francia, respectivamente, en 2019, en 2020, en 2021 y en 2024; y el doble de lo que se quemó en el país en 2023. Hasta ahora, el mayor incendio que se ha producido en este país, al menos en tiempos recientes, quemó 50.000 hectáreas de pinos al sur de Burdeos en 1949, una catástrofe en la que además murieron 82 personas.
Carreteras cortadas
Lo mismo sucede con las carreteras comarcales cerradas, muchas de ellas impracticables, en particular por la presencia en las mismas de cables eléctricos cortados. El incendio, que el primer ministro, François Bayrou, consideró de "una importancia inédita", provocó el despliegue de un importante dispositivo de más de 2.000 bomberos, 600 vehículos y dos decenas de medios aéreos, incluidos helicópteros del Ejército que se incorporaron este jueves a las labores de extinción. Además de una persona fallecida -una mujer de una sesentena de años que no quiso evacuar su casa en Saint Laurent de la Cabrerisse en la noche del martes al miércoles-, hay dos heridos graves que aún están hospitalizados. Entre los bomberos hay en total 11 heridos y el subprefecto de la zona, Rémi Recio, puntualizó que ya no hay personas en paradero desconocido.
El incendio en el sur de Francia está estabilizado
El megaincendio declarado en el sur de Francia, que ya ha quemado más de 16.000 hectáreas en el área del macizo de Corbières, está estabilizado, aunque todavía no extinguido, tras dos días de dura lucha contra las llamas, indicaron este jueves las autoridades. Declarado el pasado martes, el incendio es ya el peor que ha sufrido Francia desde 1949 y se ha cobrado una víctima mortal, una mujer que se negó a abandonar su domicilio asediado por las llamas. La Prefectura del Aude, el departamento más afectado, aseguró en un comunicado que los trabajos de los bomberos se mantendrán "de forma intensa" en los próximos días para evitar que el incendio se reavive. Al tiempo, precisó que por el momento no se permitirá el retorno a sus hogares de la mayor parte de los evacuados por medidas de precaución, salvo en los casos en los que lo permitan las autoridades locales.
Estabilizado el gran incendio en el Aude, en el sur de Francia
El incendio de una magnitud excepcional que ha arrasado 17.000 hectáreas de matorral y coníferas en el departamento de Aude fue estabilizado el jueves al final del día, según anunció la prefectura. Se trata del peor incendio registrado en el litoral mediterráneo francés en al menos 50 años, según una base de datos gubernamental que recopila los incendios forestales desde 1973.
El incendio del sur de Francia "no avanza"
El incendio que asola desde el pasado martes el macizo de Corbières "no avanza" y está camino de estabilizarse, han explicado las autoridades de la prefectura de Aude. La ausencia de viento y las temperaturas más bajas de madrugada han facilitado la disminución de la propagación de las llamas. "El avance del incendio se está ralentizando", ha remarcado el subprefecto de Narbona, Rémi Recio, y ha añadido que "seguimos lidiando con un incendio activo". Además, ha destacado que en su inicio el fuego avanzaba a "1.000 hectáreas por hora" pero que las tareas de extinción durante más de tres días han frenado el avance junto con una meteorología favorable. «Los bomberos llevan 48 horas luchando contra este incendio, que es una auténtica bestia», ha añadido Recio ante los medios de comunicación.
Activado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal en Monesterio (Badajoz)
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) ha activado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal declarado este jueves en la localidad pacense de Monesterio.
En la zona trabajan para sofocar las llamas cuatro unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, un agente del medio natural, y un técnico de extinción, según la información facilitada por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
Los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una nave de paquetería en Getafe
Hasta 16 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando en la extinción de un incendio originado este jueves en una nave de paquetería del Polígono de Los Ángeles, en Getafe, que ha colapsado sin que se hayan producido heridos, al conseguir los trabajadores salir por su propio pie.
El incendio se ha originado en la mañana de este jueves en el interior de una nave de la calle Torneros, en el Polígono de Los Ángeles, dedicada al servicio de paquetería, según han señalado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid en su cuenta de la red social X.
Encuentran a los desaparecidos en el incendio de Francia
La prefectura de Aude ha informado que las tres personas desaparecidas en el incendio del sur de Francia "han sido encontradas». EHta el momento hay una persona fallecida, dos civiles heridos y once bomberos heridos.
Organizaciones ecologistas denuncian que el incendio de Tarifa demuestra "la inadecuada e insuficiente ordenación del turismo"
Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife expresaron este jueves su profunda preocupación por el incendio forestal en el paraje de Torre de la Peña, en el término municipal de Tarifa (Cádiz), que ha afectado gravemente a terrenos del Parque Natural de El Estrecho y de Los Alcornocales, amparados bajo diversas figuras de protección de alcance nacional e internacional. A su juicio, este tipo de eventos "ponen de manifiesto la inadecuada e insuficiente ordenación del turismo en espacios naturales protegidos, especialmente en zonas costeras de alta presión turística".
Controlado el incendio de Olleros de Alba (León), que baja a Índice de Gravedad 0
La Junta ha dado por controlado el incendio que ha afectado al municipio leonés de Olleros de Alba, que ha visto reducido también su Índice de Gravedad (IGR) a 0.
El fuego se originó en la madrugada del pasado 6 de agosto y fue intencionado. Desde ese momento, se desplegó un dispositivo tanto por tierra como por aire para tratar de sofocarlo.
De momento, se desconoce la superficie afectada. Ayer el incendio se encontraba ya sin llama y los efectivos trabajaron para asegurar el perímetro y eliminar puntos calientes.
