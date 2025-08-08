Incendio en el sur de Francia y Cádiz, hoy en directo: última hora de los fuegos en Narbona y Tarifa

Los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una nave de paquetería en Getafe

Hasta 16 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando en la extinción de un incendio originado este jueves en una nave de paquetería del Polígono de Los Ángeles, en Getafe, que ha colapsado sin que se hayan producido heridos, al conseguir los trabajadores salir por su propio pie.

El incendio se ha originado en la mañana de este jueves en el interior de una nave de la calle Torneros, en el Polígono de Los Ángeles, dedicada al servicio de paquetería, según han señalado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid en su cuenta de la red social X.