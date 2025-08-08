La IA de WhatsApp margina el catalán: lo entiende, pero no lo usa

"Encara no entenc catalán, però hi estic treballant. T'enviare un missatge quan poguem parlar en catalán". Este es el enigmático mensaje que emite la inteligencia artificial (IA) de WhatsApp al escribirle en esta lengua. La red social propiedad de Mark Zuckerberg se resiste a utilizar el catalán, a pesar de comprenderlo.

Desde hace más de un año, WhatsApp ha comenzado a incorporar funciones de inteligencia artificial, que llegaron a Europa hace solo unos meses. Sin embargo, el soporte lingüístico de esta herramienta presenta aún notables carencias.

Ante una simple frase como: "Hola, bon dia, com estàs?", la IA responde inicialmente en catalán: "Bon dia! Estic molt bé, gràcies per preguntar! I tu, com estàs avui?". No obstante, de inmediato se autocorrige y emite el mensaje estándar afirmando que no habla esta lengua.

La situación roza lo esperpéntico cuando, al insistir en catalán, la IA responde: "Entenc perfectament el català", para luego, acto seguido, volver a asegurar que no lo entiende.

En cambio, al dirigirse a la IA en castellano, la conversación transcurre con total normalidad. Incluso si el usuario responde con un simple "Ah, molt bé", la IA puede contestar brevemente en catalán, pero rápidamente se corrige a sí misma para decir que no domina el idioma.

Este comportamiento no es exclusivo del catalán. La IA de WhatsApp solo está programada para interactuar en una de las lenguas oficiales del Estado: el castellano. Si se le escribe en gallego o euskera, aparece el mismo mensaje de limitación lingüística.

Curiosamente, en ocasiones confunde el gallego con el portugués, pudiendo mantener el usuario una conversación con la IA en esta última lengua.