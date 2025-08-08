Cerca del 80% de su capacidad
Estado de los embalses hoy, 8 de agosto, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
Consulta el nivel de los pantanos catalanes, según los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua
Los embalses de Catalunya ya superan el nivel que permite declarar oficialmente el fin de la sequía
De Sau a Darnius y La Baells: el antes y el después de los pantanos catalanes en imágenes de satélite
Ángel Guerrero
El paso de una dana por la península Ibérica desató en Catalunya un temporal que llevó a activar el aviso rojo en prácticamente todo el territorio por riesgo de lluvias torrenciales.
Las lluvias dejaron la semana pasada más de 150 litros por metro cuadrado en varias localidades catalanas y los embalses continúan así acercándose al 80% de su capacidad, lo que supone un incremento de más del 20% respecto a la media de los últimos cinco años.
La Agència Catalana de l'Aigua (ACA), encargada de actualizar estos datos, publica diariamente varios informes que recogen el estado de los embalses. Por un lado, hay disponible un informe diario sobre todo el territorio catalán; por otro, existe un registro específico para el sistema Ter-Llobregat.
Nivel de los pantanos hoy, 8 de agosto
El estado de las cuencas internas de Catalunya se sitúa hoy, 8 de agosto, en un 76,21% de su capacidad total, 0,16% menos que el día anterior. Esta cifra mantiene holgadamente al territorio catalán fuera de la situación de sequía, cuyo umbral se sitúa en el 60%. Cabe recordar que fue hace apenas unas meses cuando se superó por primera vez desde marzo de 2022 la marca del 56% de capacidad de los pantanos en la comunidad catalana.
El entramado Ter-Llobregat abastece sobre todo a las provincias de Barcelona y Girona y a la comarca leridana del Solsonès. Consiste en una red de plantas, depósitos y otras instalaciones que consta de cinco embalses: Sau (Vilanova de Sau, Osona), Susqueda (Osor, Selva), la Baells (Cercs, Berguedà), la Llosa del Cavall (Navès, Solsonès) y Sant Ponç (Clariana de Cardener, Solsonès).
A ellos hay que sumar otros cuatro pantanos que se encuentran fuera de este sistema: Darnius Boadella (Darnius, Alt Empordà), Foix (Castellet i la Gornal, Alt Penedès), Siurana (Cornudella de Montsant, Priorat) y Riudecanyes (Baix Camp).
Recuperación de los pantanos
Hace apenas unos meses, los efectos de la sequía azotaron duramente a Catalunya, obligando al Govern a tomar medidas. Así, si comparamos los datos con los del año anterior, los resultados son positivos: todos los embalses están mejor que hace un año. Y no solo eso. El nivel de los embalses durante la primera semana de marzo de 2025 duplicó ampliamente al del mismo periodo de 2024.
Con todo, es importante subrayar que estos datos representan ya unos registros similares a los correspondientes a la época previa a la sequía. El año 2019, por ejemplo, arrancó con prácticamente todos los embalses (a excepción del de Siurana) por encima del 80% de su capacidad, tal como reflejan los datos de la ACA.
Este es el estado actual de los pantanos de las cuencas internas de Catalunya, según las últimas cifras disponibles:
Un inicio de año más lluvioso de lo normal
Tras varios años de déficit de lluvias que llegaron a provocar episodios de sequía extrema y restricciones de agua en Catalunya, los primeros meses de 2025 han traído fuertes episodios de lluvia. De hecho, este periodo entre enero y abril ha sido el octavo más lluvioso desde que existen registros (1961). Estas lluvias que, durante varias semanas, llegaron a ser casi ininterrumpidas permitieron que el 5 de abril se decretara el fin de la sequía, cerrando el mes de marzo con los embalses de las cuencas internas llenos en más del 60% de su capacidad.
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
- El Meteocat activa el aviso por ola de calor intensa en Catalunya: estas serán las comarcas y horas más afectadas
- Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico
- El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
- Luna llena de agosto 2025: cuándo verla, por qué se llama luna de esturión y cuántas superlunas habrá este año
- El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
- Barcelona llegará a su pico máximo de calor este día: últimas previsiones