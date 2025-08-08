Detectados siete casos de hiperplasia suprarrenal congénita en el primer año de cribaje neonatal de esta enfermedad

La incorporación de la hiperplasia suprarrenal congénita al Programa de Cribaje Neonatal de Catalunya ha permitido detectar siete casos en recién nacidos durante el primer año desde su inclusión, el 1 de julio de 2024. Cuatro de los casos se han diagnosticado en el Hospital Universitari Vall d’Hebron y tres en el Hospital Sant Joan de Déu, ambos centros de referencia en el tratamiento de esta patología.

La hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad rara que afecta a las glándulas suprarrenales -dos órganos del tamaño de una nuez situados sobre los riñones- responsables de producir hormonas esenciales para el organismo como el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. Existen diferentes formas de presentación de la enfermedad según el grado de mal funcionamiento de esta enzima: una forma clásica muy grave, con pérdida salina lo que comporta deshidratación o shock; y una forma no clásica y más leve. La detección temprana de esta enfermedad genética permite iniciar el tratamiento antes de que se produzcan estas complicaciones graves.

Prueba del talón

La alteración genética produce a los niños un déficit enzimático que condiciona un aumento del tamaño de estas glándulas -de aquí el nombre de hiperplasia- e impide la correcta producción hormonal, lo que puede derivar en síntomas graves en los primeros días de vida. Este déficit hace que las glándulas suprarrenales produzcan una cantidad insuficiente de cortisol y, en algunos casos, también de aldosterona, y que aumenten los niveles de andrógenos. Este aumento de andrógenos en las niñas hace que presenten unos genitales externos con forma más masculina. En el caso de los niños no presentan alteración de los genitales y pueden presentarse con los síntomas más graves de deshidratación y shock. La incidencia de las formas clásicas de esta enfermedad se sitúa entre uno de cada 10.000 y uno de cada 20.000 recién nacidos vivos, según la población estudiada.

El cribado neonatal se realiza mediante la conocida “prueba del talón”, que permite detectar de forma precoz 26 enfermedades raras y graves en recién nacidos. El Programa de Cribado Neonatal de Catalunya está coordinado por el Departament de Salut y cuenta con el Laboratorio de Cribado Neonatal del Hospital Clínic como centro de análisis de referencia. En Catalunya, se utilizan pruebas de segundo nivel directamente sobre la misma muestra de sangre seca del bebé, lo que reduce falsos positivos, evita repetir pruebas y acelera el diagnóstico. Si el resultado es positivo, el recién nacido es derivado a una unidad especializada para confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento. El tratamiento consiste en la administración de medicamentos hormonales sustitutivos. En algunos casos, especialmente en niñas con genitales externamente masculinizados por el exceso de andrógenos, puede ser necesaria una intervención quirúrgica a lo largo de la vida.