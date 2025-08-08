Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: "No es legalmente válido"

Un restaurante del cap de Creus cobra 10 euros por persona como "gasto de gestión" por reservar una mesa. El importe debe abonarse por adelantado y no se devuelve en ningún caso, ni tampoco se descuenta del precio final de la comida. Esto implica que, por ejemplo, una reserva para 10 personas comporta un coste adicional de 100 euros, aparte de lo que se pague por el almuerzo o la cena. La práctica no es legal, según la Agència Catalana del Consum, por lo que el organismo abrirá una inspección para comprobar si el local cumple la normativa vigente.

El caso se ha destapado gracias a una queja recibida en El matí de Catalunya Ràdio. El programa se ha puesto en contacto con el restaurante en cuestión, del que no han revelado su nombre. Según el establecimiento, el pago se aplica para garantizar el compromiso de los clientes con la reserva y financiar el servicio externo que utilizan para su gestión. "Es un gasto por la gestión de la reserva que no se descuenta de la factura durante los meses de julio y agosto. Si la reserva fuese para septiembre, sí se descontaría del ticket final", han explicado desde el local en declaraciones a la emisora.

Según el restaurante, la gestión de las reservas la realiza una "empresa externa", y con los 10 euros por persona aseguran tanto el coste de este servicio como el compromiso de los clientes con su reserva.

"Es sencillamente vergonzoso"

Aparte de la queja manifestada en Catalunya Ràdio, varias reseñas en internet también critican las condiciones. "Éramos 5 adultos y 4 niños, incluyendo 2 bebés. Nos pidieron un pago previo de 10 euros por persona, en total 90 euros. Es sencillamente vergonzoso", se quejan unos clientes. Y otros, a pesar de destacar que la comida y el espacio eran fantásticos, manifiestan sentirse "muy estafados" porque "cobran 10 euros por persona que no descuentan cuando se paga la cuenta".

El director de la Agència Catalana del Consum, Isidor García, ha sido tajante y, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ha dejado claro que "esto no se puede hacer", en referencia a la práctica de cobrar por hacer reservas sin descontar el importe del precio final.

Según la normativa vigente, las condiciones de reserva deben ser claras, no abusivas y no pueden vulnerar los derechos de los consumidores. "Te pueden cobrar por una reserva siempre que esta cantidad se pueda descontar en el precio final de los servicios. Cobrar por un servicio de reserva sin descontarlo, aunque sea julio o agosto, no es válido legalmente", sentenció.

Cancelación o incomparecencia

Sin embargo, los establecimientos sí pueden aplicar compensaciones por cancelación o incomparecencia, pero éstas deben cumplir con criterios de proporcionalidad e información previa al cliente. "Si se cobra por incomparecencia, deben establecerse muy claramente las condiciones. El plazo de espera de la reserva debe ser de entre 30 y 60 minutos desde la hora de la reserva hasta la incomparecencia", ha remarcado García.