Alta demanda laboral y sueldos de más de 50.000 euros al año: el país que no para de contratar

Luxemburgo, uno de los países europeos con mayor calidad de vida, se encuentra en una crisis de trabajadores. Debido a esto, el pequeño estado ha decidido anunciar salarios competitivos para trabajadores cualificados.

Pese a que se trata de un factor atractivo para la gente de otros países, la mano de obra aún no es suficiente en algunos sectores clave. Tanto es así, que la Agencia para el Desarrollo del Empleo (Adem) publica regularmente una lista de profesiones donde más falta hace.

Profesiones donde hace falta mano de obra

Un total de 22 profesiones son las que necesitan más trabajadores este año, una cifra menor a la del año pasado, pero que sigue abriendo puertas a trabajadores extranjeros. Entre ellas, encontramos: ingeniería, enfermería, educación especializada, mecánica, conducción, contabilidad, gestión, cocina, construcción, banca, informática, mantenimiento industrial, consultoría en gestión o agentes ferroviarios.

Contrariamente, sectores como psicología, recursos humanos y mantenimiento de equipos industriales han desaparecido de la lista este año.

Para poder trabajar en Luxemburgo, los interesados deberán acceder al sitio web oficial de Adem, donde se publica toda la información relativa a las ofertas laborales del país.

¿Siempre ha habido esta escasez?

Los horarios poco atractivos de algunos sectores, entre otros factores, ha provocado que el país lleve años recurriendo a los trabajadores extranjeros para tratar de solventar esta escasez.

Por otra parte, la falta de candidatos cualificados en áreas como la informática y la mecánica ha supuesto siempre un desafío para este pequeño país, de apenas 677.717 habitantes en los últimos datos del Banco Mundial, de 2024.

Un salario medio que atrae

Luxemburgo se encuentra entre los líderes del ránking de países europeos en términos de salario neto medio. Según datos oficiales de Eurostat, en 2024, las ganancias netas anuales de un trabajador soltero medio sin hijos fueron de 50.410 euros en Luxemburgo. Si hablamos de parejas de trabajadores con dos hijos, la media escalaba hasta los 110.438 euros, siendo en ambos casos la más alta de toda la Unión Europea.

Requisitos para mudarse a Luxemburgo

Si se dispone de la ciudadanía de la UE, no será necesario solicitar un visado. Eso sí, cuando hayan pasado tres meses desde la mudanza, se deberá realizar el registro, demostrando la capacidad económica para mantenerse allí, y así obtener la residencia.

El idioma del país

Luxemburgués, francés y alemán son los idiomas oficiales de Luxemburgo, y, aunque en sitios como las multinacionales probablemente basté con el inglés, muchas ofertas recomiendan saberse manejar con alguna de las tres lenguas anteriores.