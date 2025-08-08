El megaincendio de Francia ya está bajo control pero aún tardará "varios días" en extinguirse

El descenso de la intensidad del viento junto con un aumento de la humedad y la llovizna de este viernes a primera hora han facilitado el trabajo de los bomberos en las tareas de control del megaincendio que desde el martes pasado golpea el macizo de Corbières, a una treintena de kilómetros de la ciudad francesa de Narbona, al sur de Francia. Las llamas han afectado a unas 17.000 hectáreas de arbustos, árboles y campos de cultivo.

"El tiempo está cambiando a nuestro favor", ha señalado el subprefecto de Narbona, Rémi Recio, quien ha añadido que los bomberos se centran en mantener controlado el perímetro del incendio junto con atacar los "puntos calientes" e impedir que las llamas se reaviven. El megaincendio está controlado después de que los bomberos consiguieran detener su avance el jueves, aunque para extinguirlo todavía tardarán "varios días, como mínimo todo el fin de semana", ha remarcado el prefecto del departamento de Aude, Christophe Pouget.

Por el momento, la prefectura de Aude mantiene "prohibido el acceso a todos los macizos forestales hasta este domingo incluido". Las carreteras siguen cerradas al tráfico. Sin embargo, "se prevén excepciones para el personal de seguridad, los propietarios e inquilinos de locales y los cazadores" . "Los servicios estatales instan a toda la población a extremar las precauciones y apelan al sentido de la responsabilidad y al civismo de todos", dice un comunicado.

Mil evacuados

Unas 1.000 personas evacuadas por el incendio no han podido volver todavía a sus casas, ya que no se les puede garantizar de momento suministros básicos como agua y electricidad. Más de 2.000 bomberos siguen movilizados, así como más de 200 gendarmes, con apoyo aéreo. El fuego ha afectado a 15 términos municipales y tiene un perímetro de 90 kilómetros.

A partir de este sábado, el departamento de Aude estará en alerta naranja por canícula y eso "no es una situación favorable" para extinguir el incendio, según Pouget. En concreto, Météo France ha activado la alerta naranja por calor en 11 departamentos del sur y del este de Francia, en las regiones de Toulouse y de Lyón, respectivamente, a los que se añadirán el sábado otros seis, entre ellos Aude, donde ese día se esperan temperaturas máximas de entre 36ºC y 40ºC. Esta situación se prolongará los días siguientes, por lo que el objetivo es apagar las llamas cuanto antes.

El de Corbières se considera el mayor incendio en Francia desde 1949. Además de haber arrasado miles de hectáreas de monte y quemado 36 viviendas y al menos una treintena de vehículos, también causó la muerte de una mujer de 65 años que no quiso ser evacuada y ha provocado heridas de gravedad a dos personas, una de ellas un bombero que sufrió un accidente con un camión. También hay una docena de afectados leves, principalmente bomberos.