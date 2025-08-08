El Ayuntamiento de Santa Susanna sufraga el abogado a un policía investigado por agresión sexual a una compañera

Desde hace unas semanas, el Juzgado número 6 de Arenys de Mar investiga a un agente de la Policía Local de Santa Susanna, J. C. T. L., por una presunta agresión sexual a una compañera cometida en la comisaría de esta localidad en marzo de 2022. El pasado 5 de julio el Ayuntamiento de Santa Susanna aprobó en un decreto destinar 8.000 euros a la defensa del agente imputado, tal como él había solicitado apelando a un acuerdo municipal que asume la defensa de los policías en acusaciones derivadas estando de servicio. La presunta víctima, que ya no forma parte del cuerpo de la Policía Local, no podría beneficiarse de esta cobertura.

La víctima indica que los presuntos abusos comenzaron durante un turno de patrulla compartido entre los dos agentes en el año 2022, cuando el investigado hizo "comentarios inapropiados de índole sexual". Además, la denuncia indica que, en otra ocasión, tras finalizar el servicio, el sospechoso "entró en el vestuario mientras ella se cambiaba, la abrazó por detrás, le tocó los pechos y los genitales por encima de la ropa y la besó en el cuello". Ella explica que apartó al sospechoso mientras le decía "¿me estás agrediendo sexualmente?" y se fue de la comisaría.

En el marco del procedimiento judicial abierto en los juzgados de Arenys de Mar, el investigado pidió al consistorio que asumiera el coste de su defensa argumentando que existe un acuerdo municipal de 2017 que ampara la defensa de los policías. Según este documento, Santa Susanna garantiza el servicio jurídico para los agentes de la policía local "para que no se produzca su indefensión, cuando la imputación se produzca en el ejercicio de su cargo público, sin perjuicio de que, si a la finalización del procedimiento judicial se declara la existencia de la responsabilidad penal se deberá proceder a la reintegración de las cantidades indebidamente pagadas por el Ayuntamiento".

La decisión de la alcaldía ha levantado polémica en Santa Susanna. La concejala no adscrita Inmaculada Casilla ha presentado un recurso contencioso administrativo al considerar que la acusación de agresión sexual contra el investigado "no guarda ninguna relación directa con el ejercicio legítimo de la función pública", por lo que, considera, el consistorio no debería abonar su defensa.

Por este motivo, añade que el ayuntamiento aplica el acuerdo plenario de 2017 de forma "extensiva, arbitraria y descontextualizada" y añade que el municipio no debe "asumir los costes de la defensa en casos que no deriven del servicio público".

Denuncia ampliada

Cuando pasaron los hechos denunciados, la víctima estaba completando como interina la oposición para pertenecer a la policía local de Santa Susanna, aunque no consiguió la plaza de funcionaria y fue cesada en 2023. Explica que el acusado tampoco la obtuvo, aunque sigue como agente interino. En su denuncia inicial apunta a que después de la agresión sexual siguió el acoso del investigado, ya que le insistía en citas y en llamadas.

Por este motivo, añade, finalmente habló con el jefe de policía, quien "le recomendó no presentar denuncia", ya que "era incompatible con aprobar un proceso de selección" en el que ella estaba inmersa en esa época. La víctima acusa ante el juzgado al jefe de la policía local al considerar que, en esa reunión, su superior supuestamente conocía el acoso. "En ningún momento me indicó que debía interponer una denuncia, ni me informó de que se fueran a adoptar medidas institucionales o disciplinarias", explica la exagente, quien considera que cometió una omisión del deber de perseguir delitos.

"El jefe me trasladó que, si no presentaba la denuncia, él mismo se encargaría de aprobarme el proceso de selección", denuncia la mujer, quien asegura que le condicionó expresamente a no comunicar lo sucedido incluso a su padre, quien también forma parte del cuerpo como cabo de la Policía Local.

La denunciante narra que después de ese encuentro la destinaron a un despacho y durante todo el verano únicamente hizo "funciones exclusivamente de oficina". "A partir de ese momento, el jefe de policía dejó de dirigirme la palabra y, de forma sistemática, dejó de incluirme en los turnos de horas extraordinarias, lo cual generó en mí una profunda sensación de aislamiento y acoso. Todo ello en un contexto claramente vinculado con la situación derivada de la agresión sexual que había sufrido con anterioridad y que había sido puesta en conocimiento del propio jefe del cuerpo", añade la denuncia que está en manos del juzgado.

Filtración de datos

La denunciante también ha aportado nueva documentación contra el policía investigado. Tras dejar la policía local estuvo trabajando en varios comercios a los que acudía el sospechoso "de forma reiterada, especialmente a la hora de cierre, cuando ya no se encontraban presentes los responsables". "Me invitaba insistentemente a salir. Ante mis negativas, reaccionaba con insultos y actitudes agresivas, generando una situación de hostigamiento e intimidación".

La situación llevó a la denunciante a abandonar su domicilio habitual sin dar a conocer su nueva dirección a su entorno cercano por el "estado de ansiedad y miedo" que le generaba la situación. Además, señala que en ese tiempo empezó a recibir llamadas de la policía local de Santa Susanna en la que se le comunicaba que "tenía varias citaciones judiciales pendientes" y que debían ser entregadas de forma personal.

En este sentido, la víctima denuncia que el policía investigado "habría indicado en sus respuestas a las citaciones de los diferentes juzgados" que su domicilio era desconocido, lo que podría haber motivado la "emisión de una orden de averiguación de su vivienda. Por este motivo, la denunciante cree que el sospechoso pudo acceder a sus datos "a través del Sistema de Información Policial (SIP), herramienta a la que tiene acceso como agente".

Fuentes del entorno de la denunciante explican a este diario que desde el consistorio no se ha ofrecido ningún tipo de apoyo a la víctima, quien trabajó como agente interina en la Policía Local de Santa Susanna durante tres años. También lamentan que "el ayuntamiento no ha incoado expediente disciplinario alguno contra el agente investigado" ni se han "adoptado medidas cautelares" contra él pese a la investigación judicial abierta.

Los Mossos d'Esquadra del grupo de atención a la víctima de Arenys de Mar "no ha actualizado la dirección de la víctima, y mantiene contacto con ella a través de su padre, y cabo de la policía local".