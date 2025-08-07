Fue refugio de un asesino y ahora la usan para ritos satánicos: la casa abandonada en España que dio pánico a Iker Jiménez

En el macizo de Anaga, al noreste de Tenerife, se levantó en la década de 1940 una vivienda singular, encaramada entre barrancos de laurisilva y con vistas abiertas al Atlántico.

Perteneció a uno de los escritores más reconocidos de Canarias, quedó rodeada de rumores por una supuesta relación con Francisco Franco y, tras su abandono, alimentó un imaginario oscuro: crónicas locales la señalan como escondite de un preso fugado y como escenario de presuntos rituales esotéricos en años posteriores.

Con los muros hoy vencidos por la vegetación y las pintadas, la casa se ha convertido en hito fascinante y perturbador para curiosos y senderistas que recorren Anaga, Reserva de la Biosfera desde 2015.

Se trata de la conocida Casa Fuset (a la que, de forma infundada, también se llama “Casa de Franco”). Esta es su historia.

La finca

En el siglo XVIII, la familia de Elena González de Mesa adquirió unos terrenos en la zona de El Moquinal, en el actual Parque Rural de Anaga.

González de Mesa se casó en 1894 con el afamado escritor Benito Pérez Armas, pasando la propiedad a manos del que también fuera diputado en las Cortes y presidente de la Diputación de Canarias. La finca funcionaba entonces como la zona de recreo de la familia.

Tras el fallecimiento del escritor en 1937, su yerno, el militar Lorenzo Martínez Fuset (de quien toma su nombre el edificio), decidió construir en la década de 1940 una elegante vivienda aprovechando la piedra local y la exuberante vegetación de laurisilva que caracteriza el macizo de Anaga.

Estructura

La nueva edificación, de planta rectangular y techumbre con vigas de madera, contaba con una amplia galería de arcos y una terraza con vistas al valle.

En el exterior, unas escaleras de cemento comunicaban los diferentes niveles del terreno, mientras que balcones corridos ofrecían panorámicas del bosque de fayal-brezal y helecheras que rodean la finca.

Relación con Franco

Durante sus primeros años, la Casa Fuset albergó celebraciones familiares y encuentros sociales aprovechando la belleza de su paisaje, impulsados por la cercanía de Martínez Fuset con importantes figuras del franquismo, aunque Francisco Franco nunca residió allí.

La relación entre Fuset y la familia Franco alimentó rumores de que el dictador habitó en ella durante un tiempo pero es falso, ya que cuando Franco era Capitán General de Canarias la finca estaba aún en manos de Pérez Armas, quien fallecería un año después de que se iniciase la Guerra Civil, con el más tarde ddictador ya fuera de la isla.

Sucesos paranormales

En los años 80 la casa ya había comenzado su deterioro tras ser abandonada por sus propietarios (la zona no es de fácil acceso, con un recorrido a pie de entre 30 y 45 minutos) y sus muros fueron cayendo en el olvido.

También en manos de grafiteros, quienes fueron dejando símbolos cabalísticos. El paso del tiempo no hizo sino alimentar leyendas sobre psicofonías, disparos nocturnos y supuestos ritos satánicos en su interior. Todo el mundo en esa parte de la isla conoce a alguien que conoce a alguien a quien le pasó algo en la Casa Fuset.

Incluso fue protagonista de programas de misterio como Cuarto Milenio y Milenio 3, su versión radiofónica. Más por motivos propagandísticos que por una investigación concienzuda, entonces en el programa de Iker Kimémez y Carmen Porter la llamaron infundadamente la "casa del pánico".

Refugio del asesino

Es muy probable que parte de esa leyenda sobrenatural haya venido influida por la historia del asesino Dámaso Rodríguez Martín, apodado “El Brujo”, quien se ocultó en la finca tras fugarse de la prisión de Tenerife.

Su apodo le venía por su carácter sombrío, pero también a la leyenda de que practicaba ritos ocultistas y tenía "poderes". Fue conocido por ser agresivo, manipulador y violento desde joven.

Fue uno de los criminales más conocidos de Canarias por los crímenes que cometió en la isla en los años 80 y principios de los 90. Su historia combina violencia, fugas, una leyenda oscura y una vida marcada por la marginación y la brutalidad.

En 1981, asesinó a una pareja de turistas alemanes en una cueva del norte de Tenerife. Diez años más tarde se fugó durante un permiso penitenciario y, mientras estuvo huido, asesinó a una pareja en su propia casa en el monte de La Esperanza, y dejó herido de gravedad a un familiar.

En su huida recaló en Casa Fuset, aunque si discute si llegó a entrar en el inmueble o simplemente se escondió en los terrenos de la finca. Al ser descubierto emprendió la huida, pero finalmente fue abatido por la Guardia Civil el 19 de febrero de 1991, tras un tiroteo en el monte.

La conexión con este lugar alimentó la leyenda tenebrosa que rodea la casa, ya que es una zona aislada y misteriosa, ideal para esconderse.

Cómo llegar