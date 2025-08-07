Quinta jornada de calor infernal con más de media España por encima de los 35 grados y con las temperaturas escalando

Este jueves, en la quinta jornada de calor infernal desde que empezó la ola de calor, media España ha vivido con temperaturas por encima de los 35 grados y con la previsión de que, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los termómetros seguirán subiendo en los próximos días y se mantendrán altos hasta como mínimo el próximo miércoles. En el ecuador de este episodio de calor extremo, que está dejando valores entre cinco y diez grados por encima de lo habitual para la época, el mercurio ha vuelto a rozar los 42 grados en ciudades como Toledo, Plasencia y Granada durante la tarde. En Catalunya, el valor más elevado se ha registrado en Tremp, donde los termómetros han rondado los 38 grados.

Este jueves no ha sido el día con las temperaturas más altas de la ola de calor ya que, hasta ahora, no se ha igualado aún la marca de 43,5 grados registrada en pasado domingo en Badajoz. Aún así, según indican los registros de la red de estaciones meteorológicas repartidas por todo el país, esta jornada destaca por la extensión generalizada del calor extremo en más de la mitad del territorio español. Y es que durante este jueves al menos la mitad de los puntos de control de temperatura repartidos en España han marcado valores por encima de los 35 grados. De estos, al menos medio centenar han superado el umbral de los 40 grados. Las máximas más elevadas del día han vuelto a recaer en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.

La jornada no destaca por dejar cifras de récord pero sí por la extensión generalizada del calor extremo en más de la mitad del territorio español

El calor se extiende en Catalunya

En Catalunya, donde hasta ahora la ola de calor había pasado más bien de refilón, este jueves se ha empezado a notar una subida marcada de los termómetros. Según los primeros análisis, en un día las temperaturas han subido entre tres y cinco grados en varios puntos. Los registros del Servei Meteorològic de Catalunya indican que durante esta jornada dos tercios de las estaciones de su red han registrado valores de 30 grados o más. En Barcelona, por ejemplo, se ha llegado a los 32 en Zona Universitaria y casi a los 33 en el Observatori Fabra. A lo largo de esta jornada, también se estima que una treintena de localidades catalanas han superado la marca de calor extremo de los 35 grados. Entre estas destacan, sobre todo, los 37,7 grados de Tremp y de Lleida y los 36,5 de Alcarràs.

Dos tercios de las estaciones catalanas registran valores de 30 grados o más y al menos una treintena superan el umbral de los 35

Los pronósticos apuntan a que este jueves podría ser un punto de inflexión en la ola de calor. Los modelos, de hecho, calculan que a partir de ahora este episodio se extenderá a una superficie mayor y, por ejemplo, empezará a afectar de lleno a Catalunya. Todo apunta a que las temperaturas seguirán al alza durante los próximos días, tocarán techo durante el fin de semana y se mantendrán en valores extremos hasta como mínimo el próximo miércoles. De confirmarse, pues, la ola de calor se extenderá un total de 11 días consecutivos, convirtiéndose así en la cuarta más larga jamás registrada en España.