La portada de EL PERIÓDICO del 8 de agosto de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 8 de agosto de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Luna llena de agosto 2025: cuándo verla, por qué se llama luna de esturión y cuántas superlunas habrá este año
  2. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  3. Incendios forestales en España y Francia, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos en Tarifa y Carcassone
  4. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  5. El aeropuerto de Girona tendrá una nueva ruta europea en verano de 2026
  6. El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
  7. El Meteocat activa el aviso por ola de calor intensa en Catalunya: estas serán las comarcas y horas más afectadas
  8. Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico

Refugio climático del parque de les Glòries durante la intensa ola de calor

El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas

Testan con éxito en ratones una nueva vía para la alergia alimentaria: un fármaco del asma

14 de los 18 ciclistas fallecidos en 2024 en cascos urbanos circulaba sin casco

Los bomberos logran estabilizar el megaincendio del sur de Francia

Restablecida la R14 entre Reus y Alcover tras retirar el tren de La Selva de Mar (Tarragona)

La Comunidad Islámica estudia denunciar a PP y Vox por atentar contra la libertad religiosa en Jumilla

