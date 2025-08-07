Ola de calor en Catalunya y resto España, hoy en directo: última hora de Aemet y las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emitido un aviso especial ante la llegada de una ola de calor de récord que se extenderá, como mínimo, hasta el domingo y que, según los pronósticos, dejará valores hasta 10 grados por encima de lo normal para la época. Los modelos indican que durante este episodio podrían registrarse máximas por encima de los 40 grados en buena parte del centro y del sur peninsular. También se espera un aumento de las temperaturas mínimas que podría dejar una semana entera de noches por encima de los 25 grados.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias sobre el aumento de las temperaturas y el impacto de la ola de calor:

La prolongada ola de calor extiende las alertas de la Aemet a 16 comunidades autónomas La prolongada ola de calor que azota España, que se extenderá al menos hasta el próximo martes, ha ampliado las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a 16 comunidades autónomas (todas excepto Asturias y las dos ciudades autónomas) ante la previsión de que se alcancen temperaturas extremas. Durante el día de hoy, según los datos de la Aemet, los termómetros volverán a superar los 40 grados en gran parte del país y se registrará incluso una subida adicional de las temperaturas, hasta los 42 grados, en el centro y en el sur peninsular y en muchos puntos de la mitad norte. Las alertas activadas por la Aemet ante las altas temperaturas que se van a registrar son de nivel naranja (riesgo importante) en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Canarias.

Aviso por tormentas secas entre jueves y viernes La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte sobre la irrupción de posibles tormentas secas a partir del jueves y viernes. Este fenómeno, también conocido como tormenta eléctrica, se conoce por generar gran cantidad de truenos y relámpagos pero, a diferencia de otro tipo de episodios, la mayor parte de su precipitación se evapora antes de llegar al suelo. Los modelos indican que en los próximos días se dará un ambiente favorable para el crecimiento de tormentas aisladas, especialmente durante las tardes en la mitad sur peninsular, que vendrán acompañadas de escasa precipitación y rachas de viento.

¿Cuál es la temperatura máxima que puede aguantar el cuerpo humano? El cuerpo humano está 'diseñado' para mantener una temperatura interna cercana a los 37 grados (una décima más, una menos en función de la persona y el contexto). Cuando la temperatura ambiente supera esta cifra, nuestro organismo activa una serie de mecanismos (como sudar o dilatar los vasos sanguíneos) para intentar refrescarse. ¿Pero qué pasa cuando los termómetros se disparan y llegamos a los umbrales de calor extremo? Según apunta un nuevo informe de la Universidad de Roehampton (Reino Unido), cuando el mercurio sube por encima de los 40 o 50 grados nuestro organismo alcanza "un estado crítico" que, en los casos más extremos, puede derivar en fallos multiorgánicos. Te contamos más sobre este fenómeno aquí.

La ola de calor se extiende y la alerta se amplía a trece comunidades La ola de calor que desde el pasado domingo azota a España se va a extender hoy y los avisos meteorológicos que activa la Agencia Estatal de Meteorología se han ampliado a trece comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, ante las temperaturas extremas que se van a alcanzar. La alerta es además de nivel naranja (riesgo importante) en seis comunidades autónomas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Canarias), ante la previsión de que los termómetros se disparen por encima de los 40 grados en muchas áreas durante las horas centrales del día. En grandes extensiones de las mismas comunidades se ha activado también el nivel de aviso amarillo (riesgo), el mismo que en las comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Catalunya, Navarra, La Rioja y la Comunitat Valenciana, donde los valores van a ser también muy altos. De las alertas meteorológicas se libran hoy, además del archipiélago balear, toda la fachada litoral cantábrica y todo el litoral mediterráneo, excepto una gran extensión en torno al poniente y la capital almeriense, donde los termómetros subirán también por encima de los 35 grados.

Vuelve el calor: así nos afectan las altas temperaturas al sueño, al ánimo y a la concentración La llegada de un fenómeno como una ola de calor no solo se refleja en los termómetros sino que, tal y como demuestran infinidad de estudios, también afecta a nuestra salud y bienestar. ¿Pero qué sabemos sobre todo esto? ¿Por qué las altas temperaturas nos quitan el sueño, afectan a nuestro estado de ánimo y perjudican a nuestra concentración? ¿Y qué podemos hacer frente a ello? En este artículo respondemos dudas sobre las formas que tiene el cuerpo para librarse del calor y cómo impacta en nuestro cerebro, humor y comportamiento. Click aquí para más información.

El calor extremo dispara el riesgo de golpes de calor en perros Los veterinarios advierten de que el incremento de las temperaturas está aumentado el malestar de muchas mascotas y su riesgo de mortalidad durante esta época. Destaca, sobre todo, el caso de los perros, la especie más afectada por el calor extremo: "En los últimos años detectamos cada vez más golpes de calor, un fenómeno que si no se trata adecuadamente puede ser potencialmente mortal", explican varios profesionales en una entrevista con EL PERIÓDICO. Más información en este enlace.

Mediodía a más de 40 grados en decenas de municipios Este martes son decenas los municipios que alrededor de mediodía ya han registrado valores de más de 40 grados. En Granada, por ejemplo, se ha llegado prácticamente a 41 grados a las dos de la tarde. En Cáceres y Toledo se ha superado el umbral de los 40 sobre la misma hora. En Catalunya, por ahora, la cifra más alta se ha registrado en la localidad de Vinebre, donde a mediodía ya se ha llegado a los 37 grados. Todo apunta a que en las próximas horas estos valores continuarán escalando.

Ni tinto de verano ni cerveza al sol: ¿qué bebidas tomar durante las olas de calor? Una de las recomendaciones más repetidas pero menos escuchadas para lidiar con el calor extremo tiene que ver con un cambio de hábitos en la alimentación que, en muchos casos, no solo no se aplica sino que se hace exactamente lo contrario. El Ministerio de Sanidad, así como la 'conselleria' de Salut y otras muchas autoridades sanitarias, recomiendan activamente "evitar las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas" durante los días de calor extremo ya que el consumo de estas sustancias pueden "favorecer la deshidratación" y aumenta el riesgo de sufrir un golpe de calor. Siguiendo esta recomendación, pues, en estos días habría que evitar los tintos de verano o las cervezas al sol y priorizar la ingesta de agua. Te lo contamos aquí.

Una veintena de regiones en riesgo rojo para la salud Según muestra la plataforma 'Meteosalud', una iniciativa del Ministerio de Sanidad y la Agencia Estatal de Meteorología para mostrar el riesgo que supone el calor para la población, las altas temperaturas de este viernes suponen un riesgo alto para la salud en al menos una veintena de regiones, que este martes están en aviso rojo. Sobre todo en el caso de zonas del oeste peninsular e interior, como gran parte de la Comunidad de Madrid. También hay una veintena más de regiones en riesgo naranja, incluido el litoral sur de Girona. El resto del país está prácticamente en aviso amarillo. Son pocas las zonas que durante esta jornada no tienen ningún tipo de aviso para la salud activado.