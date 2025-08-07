Registros de temperatura
La ola de calor se alargará al menos 11 días y se perfila como la cuarta más larga desde que hay registros en España
En los últimos cincuenta años solo se han vivido cinco olas de calor de más de 10 días en España, por lo que de confirmarse los pronósticos el actual episodio podría entrar entre los más largos observados desde 1975
ESPECIAL MULTIMEDIA | Cómo era un verano en España antes de que la crisis climática lo llevara al extremo
Valentina RaffioValentina Raffio
Periodista experta en ciencia y medio ambiente. Graduada en periodismo por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y con máster en Historia de la Ciencia por la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Desde 2018, encargada de seguir la actualidad científica y medioambiental para El Periódico. Entre sus especialidades destacan los temas relacionados con crisis climática y la cobertura de cumbres del clima.
En los años sesenta, antes de que la crisis climática lo llevara todo al extremo, en España solían registrarse olas de calor cada dos o tres años y, en la mayoría de ocasiones, estos episodios duraban entre tres y cinco días como máximo. Pero ahora, según constatan los registros, no solo se ha vuelto habitual registrar varias olas de calor durante el verano sino que, además, también se ha normalizado el hecho de que estos episodios sean más intensos y duraderos que antaño. Desde 1975 hasta ahora, solo se han registrado cinco olas de calor que se hayan alargado 10 días o más. De confirmarse, pues, el actual episodio que atraviesa España, y que se alargará hasta mínimo como el próximo miércoles, podría convertirse en la cuarta ola de calor más larga jamás registradas en el territorio peninsular español.
En los últimos 50 años, en España se han registrado cerca de 65 de olas de calor en el conjunto de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla. De todas estas, solo ha habido cinco episodios con una duración de diez días o más en zona peninsular. La ola de calor más larga registrada en España tuvo lugar del 27 de junio al 22 de julio de 2015 y sumó un total de 26 días consecutivos. La segunda más larga ocurrió del 9 al 26 de julio de 2022, donde se registraron 18 días consecutivos de calor extremo y que, poco después, fue seguida por otra ola que se extendió del 30 de julio al 14 de agosto, sumando un total de 16 días. En el año 2003 también se registró un episodio con la misma duración, que entre el del 30 de julio al 14 de agosto sumó una quincena de jornadas de altas temperaturas. Y en quinto lugar se sitúa el episodio registrado el verano pasado entre 23 de julio y el 1 de agosto del año pasado, que sumó un total de 10 días.
De confirmarse los pronósticos, la actual ola de calor que atraviesa gran parte del territorio español, con un total de 11 días acumulados, podría situarse como la cuarta más larga jamás registrada en España. Según los cálculos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este episodio arrancó el pasado domingo 3 de agosto y se alargará hasta como mínimo el miércoles 13, sumando así un total de 11 días consecutivos de duración. Este episodio también destaca como el segundo registrado este verano después de la ola que tuvo lugar entre el 28 de junio y los primeros días de julio. Y claro está, puestos a hacer balance, este episodio despunta como el más intenso y duradero de lo que llevamos de año. Aunque tal y como se plantea la estación, podría no ser el último.
El calor sigue y se intensifica
Durante este episodio se están registrando valores entre cinco y 10 grados por encima de lo normal para la época. Esto, en la práctica, está dejando temperaturas por encima de los 35 grados en prácticamente la mitad del territorio español así como máximas por encima de los 42 grados durante varios días seguidos en distintas localidades. En Badajoz, por ejemplo, se llegó hasta los 43,5 grados durante el pasado domingo. Más allá del calor diurno, durante este episodio también se está registrando un claro aumento de las temperaturas nocturnas, con valores que no bajan de los 25 grados en decenas de localidades tanto del interior y el sur peninsular como del Mediterráneo y con mínimas que, en algunos casos, han llegado a rozar los 30 grados durante la noche.
Este fin de semana se espera que la ola de calor se intensifique y deje máximas de hasta 45 grados en algunos puntos de la península
Los pronósticos apuntan a que este episodio, lejos de remitir, se intensificará aún más a partir de este jueves, tocará techo durante el fin de semana con valores de hasta 45 grados y se extenderá hasta como mínimo el próximo martes. Los modelos indican que durante los próximos días, la masa de aire cálido que está impulsando este fenómeno se extenderá hasta Catalunya, donde dejará valores por encima de los 35 grados en buena parte del litoral y máximas de hasta 40 en puntos del interior. Ante esta previsión, las autoridades ya han activado varios avisos por calor de nivel amarillo en buena parte del territorio y piden a la población que extreme precauciones durante este episodio, sobre todo en el caso de colectivos especialmente vulnerables.
