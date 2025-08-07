Conferencia Episcopal

Los obispos, sobre el veto a las fiestas islámicas en Jumilla: “Es una discriminación que no cabe en sociedades democráticas"

La Conferencia Episcopal apoya a la Comisión Islámica tras la decisión del municipio de vetar actos religiosos en instalaciones deportivas públicas

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello. / EP

Patricia Martín

Patricia Martín

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha apoyado este jueves a la Comisión Islámica tras la voluntad del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de vetar las fiestas islámicas que se celebran en instalaciones deportivas públicas del municipio. Los obispos católicos consideran que "hacer estas restricciones es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas".

Fuentes de la CEE recuerdan que "las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española".

De hecho, los prelados españoles recordaron que el artículo 16.1 de la Carta Maga asegura que "se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".

Orden público

Por tanto, según el Episcopado, "la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar", algo que "debe ser valorado con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica".

"Las restricciones, si buscan proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas", sentencian desde la Conferencia Episcopal.

Declaración de Derechos Humanos

Por su parte, la CEE también remite a la Declaración de los Derechos Humanos, que en su artículo 18 afirma que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".

Por ello, el Episcopado español concluye que "la limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Luna llena de agosto 2025: cuándo verla, por qué se llama luna de esturión y cuántas superlunas habrá este año
  2. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  3. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  4. El aeropuerto de Girona tendrá una nueva ruta europea en verano de 2026
  5. El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
  6. Incendios forestales en España y Francia, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos en Tarifa y Carcassone
  7. El Meteocat activa el aviso por ola de calor intensa en Catalunya: estas serán las comarcas y horas más afectadas
  8. Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico

Incendio en el sur de Francia y Cádiz, hoy en directo: última hora de los fuegos en Narbona y Tarifa

Incendio en el sur de Francia y Cádiz, hoy en directo: última hora de los fuegos en Narbona y Tarifa

Los obispos, sobre el veto a las fiestas islámicas en Jumilla: “Es una discriminación que no cabe en sociedades democráticas"

Los obispos, sobre el veto a las fiestas islámicas en Jumilla: “Es una discriminación que no cabe en sociedades democráticas"

Muere ahogada una mujer de 81 años en la playa de Llançà

Muere ahogada una mujer de 81 años en la playa de Llançà

La Gran Barrera de Coral sufre su mayor declive coralino desde que hay registros | Vídeo

La Gran Barrera de Coral sufre su mayor declive coralino desde que hay registros | Vídeo

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Casi tres de cada 10 fallecidos en accidentes viales en las ciudades no llevaban casco o cinturón de seguridad

Casi tres de cada 10 fallecidos en accidentes viales en las ciudades no llevaban casco o cinturón de seguridad

La inmigración impulsa a España a un nuevo máximo de población, con 49,3 millones de habitantes

La inmigración impulsa a España a un nuevo máximo de población, con 49,3 millones de habitantes

Interrumpida la circulación de trenes entre Lleida y Barcelona por una incidencia en la catenaria

Interrumpida la circulación de trenes entre Lleida y Barcelona por una incidencia en la catenaria