Muere ahogada una mujer de 81 años en la playa de Llançà

Una mujer de nacionalidad francesa y 81 años ha muerto ahogada este jueves por la mañana en la playa del Port de Llançà.

El aviso al teléfono de emergencias 112 se ha recibido sobre las nueve y media de la mañana, fuera del horario de vigilancia, que comienza a las 10 de la mañana.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado tres unidades terrestres y ha practicado maniobras de reanimación a la víctima, pero no se ha podido salvar su vida.