Accidente

Muere ahogada una mujer de 81 años en la playa de Llançà

En qué playas catalanas se registran más ahogamientos? Radiografía de la última década

El perfil de los ahogados en playas y piscinas catalanas: hombres mayores de 60 años y con patologías previas

Costa de Llançà

Costa de Llançà / Santi Coll

Eva Batlle

Una mujer de nacionalidad francesa y 81 años ha muerto ahogada este jueves por la mañana en la playa del Port de Llançà.

El aviso al teléfono de emergencias 112 se ha recibido sobre las nueve y media de la mañana, fuera del horario de vigilancia, que comienza a las 10 de la mañana.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado tres unidades terrestres y ha practicado maniobras de reanimación a la víctima, pero no se ha podido salvar su vida.

