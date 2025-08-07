Accidente
Muere ahogada una mujer de 81 años en la playa de Llançà
Eva Batlle
Una mujer de nacionalidad francesa y 81 años ha muerto ahogada este jueves por la mañana en la playa del Port de Llançà.
El aviso al teléfono de emergencias 112 se ha recibido sobre las nueve y media de la mañana, fuera del horario de vigilancia, que comienza a las 10 de la mañana.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado tres unidades terrestres y ha practicado maniobras de reanimación a la víctima, pero no se ha podido salvar su vida.
