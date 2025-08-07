Fuegos forestales
Mapa del incendio en el sur de Francia: actualización de las hectáreas quemadas
El fuego ya ha arrasado 16.000 hectáreas y ha dejado al menos una víctima mortal y tres desaparecidos
Última hora del incendio en el sur de Francia, en directo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Germán GonzálezGermán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
Un ligero descenso de las temperaturas y un viento menos intenso que en las últimas horas han dado una tregua al incendio del sur de Francia que desde el martes por la tarde ya ha arrasado más de 17.000 hectáreas y se ha cobrado al menos una víctima mortal y tres desaparecidos.
Las llamas siguen aún sin control pero el avance se ha ralentizado. En el siguiente gráfico puede consultar el área afectada.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Luna llena de agosto 2025: cuándo verla, por qué se llama luna de esturión y cuántas superlunas habrá este año
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
- El aeropuerto de Girona tendrá una nueva ruta europea en verano de 2026
- El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
- Incendios forestales en España y Francia, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos en Tarifa y Carcassone
- El Meteocat activa el aviso por ola de calor intensa en Catalunya: estas serán las comarcas y horas más afectadas
- Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico