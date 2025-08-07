Fuegos forestales

Mapa del incendio en el sur de Francia: actualización de las hectáreas quemadas

El fuego ya ha arrasado 16.000 hectáreas y ha dejado al menos una víctima mortal y tres desaparecidos

Última hora del incendio en el sur de Francia, en directo

Desolación tras el paso del fuego en el incendio del sur de Francia

Desolación tras el paso del fuego en el incendio del sur de Francia / VALENTINE CHAPUIS / AFP

Germán González

Germán González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un ligero descenso de las temperaturas y un viento menos intenso que en las últimas horas han dado una tregua al incendio del sur de Francia que desde el martes por la tarde ya ha arrasado más de 17.000 hectáreas y se ha cobrado al menos una víctima mortal y tres desaparecidos.

Las llamas siguen aún sin control pero el avance se ha ralentizado. En el siguiente gráfico puede consultar el área afectada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Luna llena de agosto 2025: cuándo verla, por qué se llama luna de esturión y cuántas superlunas habrá este año
  2. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  3. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  4. El aeropuerto de Girona tendrá una nueva ruta europea en verano de 2026
  5. El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
  6. Incendios forestales en España y Francia, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos en Tarifa y Carcassone
  7. El Meteocat activa el aviso por ola de calor intensa en Catalunya: estas serán las comarcas y horas más afectadas
  8. Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico

Detienen a un hombre por presunta agresión sexual en el Mercat Central de Tarragona

Detienen a un hombre por presunta agresión sexual en el Mercat Central de Tarragona

Casi tres de cada 10 fallecidos en accidentes viales en las ciudades no llevaba casco o cinturón de seguridad

Casi tres de cada 10 fallecidos en accidentes viales en las ciudades no llevaba casco o cinturón de seguridad

Mapa del incendio en el sur de Francia: actualización de las hectáreas quemadas

Mapa del incendio en el sur de Francia: actualización de las hectáreas quemadas

La ola de calor se alargará al menos 11 días y se perfila como la cuarta más larga desde que hay registros en España

La ola de calor se alargará al menos 11 días y se perfila como la cuarta más larga desde que hay registros en España

Nueva actualización de AEMET: la ola de calor se extenderá hasta el miércoles y dejará máximas de hasta 43 grados en España

Nueva actualización de AEMET: la ola de calor se extenderá hasta el miércoles y dejará máximas de hasta 43 grados en España

Incendio en el sur de Francia y Cádiz, hoy en directo: última hora de los fuegos en Narbona y Tarifa

Incendio en el sur de Francia y Cádiz, hoy en directo: última hora de los fuegos en Narbona y Tarifa

El devastador incendio del sur de Francia reabre el debate sobre la precariedad de los medios de extinción aéreos

El devastador incendio del sur de Francia reabre el debate sobre la precariedad de los medios de extinción aéreos

Marian Rojas Estapé y el Opus Dei: la relación entre la exitosa psiquiatra y la institución católica

Marian Rojas Estapé y el Opus Dei: la relación entre la exitosa psiquiatra y la institución católica