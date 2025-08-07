Interrumpida la circulación de trenes entre Lleida y Barcelona por una incidencia en la catenaria
La circulación de trenes entre Lleida y Barcelona ha quedado bloqueada este mediodía a causa de una incidencia en la catenaria, afectando la circulación de las línias R13 y R14. Inicialmente, se ha interrumpido el servicio de trenes entre las estaciones de Lleida - Pirineus y Juneda, pero esta incidencia impide también la entrada y salida de trenes de ancho convencional desde Lleida hacia Barcelona, según informa Adif en la red social X.
La compañía está gestionando un servicio de transporte alternativo por carretera para trasladar a los pasajeros con origen y destino Lleida. Técnicos de Adif trabajan en la zona para intentar resolver el problema lo antes posible. Protecció Civil de la Generalitat, que ha activado el plan Ferrocat en prealerta, informa que lo ocurrido es que ha habido un "enganche" en la catenaria.
