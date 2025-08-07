Interrumpida la circulación de trenes entre Lleida y Barcelona por una incidencia en la catenaria

Retrasos en trenes Madrid-Sevilla: cómo reclamar el reembolso del 100% y hasta el 200% en puntos

Trenes de Rodalies

Trenes de Rodalies

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La circulación de trenes entre Lleida y Barcelona ha quedado bloqueada este mediodía a causa de una incidencia en la catenaria, afectando la circulación de las línias R13 y R14. Inicialmente, se ha interrumpido el servicio de trenes entre las estaciones de Lleida - Pirineus y Juneda, pero esta incidencia impide también la entrada y salida de trenes de ancho convencional desde Lleida hacia Barcelona, según informa Adif en la red social X.

La compañía está gestionando un servicio de transporte alternativo por carretera para trasladar a los pasajeros con origen y destino Lleida. Técnicos de Adif trabajan en la zona para intentar resolver el problema lo antes posible. Protecció Civil de la Generalitat, que ha activado el plan Ferrocat en prealerta, informa que lo ocurrido es que ha habido un "enganche" en la catenaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Luna llena de agosto 2025: cuándo verla, por qué se llama luna de esturión y cuántas superlunas habrá este año
  2. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  3. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  4. El aeropuerto de Girona tendrá una nueva ruta europea en verano de 2026
  5. El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
  6. Incendios forestales en España y Francia, hoy en directo | Última hora de los fuegos activos en Tarifa y Carcassone
  7. El Meteocat activa el aviso por ola de calor intensa en Catalunya: estas serán las comarcas y horas más afectadas
  8. Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico

Muere ahogada una mujer de 81 años en la playa de Llançà

Muere ahogada una mujer de 81 años en la playa de Llançà

La Gran Barrera de Coral sufre su mayor declive coralino desde que hay registros | Vídeo

La Gran Barrera de Coral sufre su mayor declive coralino desde que hay registros | Vídeo

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados

Casi tres de cada 10 fallecidos en accidentes viales en las ciudades no llevaban casco o cinturón de seguridad

Casi tres de cada 10 fallecidos en accidentes viales en las ciudades no llevaban casco o cinturón de seguridad

La inmigración impulsa a España a un nuevo máximo de población, con 49,3 millones de habitantes

La inmigración impulsa a España a un nuevo máximo de población, con 49,3 millones de habitantes

Interrumpida la circulación de trenes entre Lleida y Barcelona por una incidencia en la catenaria

Interrumpida la circulación de trenes entre Lleida y Barcelona por una incidencia en la catenaria

La Gran Barrera de Coral australiana sufre su mayor declive desde que hay registros

La Gran Barrera de Coral australiana sufre su mayor declive desde que hay registros

Incendio en el sur de Francia y Cádiz, hoy en directo: última hora de los fuegos en Narbona y Tarifa

Incendio en el sur de Francia y Cádiz, hoy en directo: última hora de los fuegos en Narbona y Tarifa