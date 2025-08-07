Incendio en Tarifa y sur de Francia, hoy en directo: última hora de los fuegos activos, hectáreas quemadas y origen

Francia se enfrenta a un incendio de magnitud "inédita" que deja un muerto y 16.000 hectáreas quemadas

Al menos una persona ha muerto por un incendio que ha quemado ya 16.000 hectáreas en el departamento galo de Aude, en el sur de Francia, y que el primer ministro, François Bayrou, ha descrito como una de las mayores tragedias naturales recientes, con "una amplitud inédita" según sus propias palabras. El incendio se declaró el martes sobre las 16.15 (hora local) en la comuna de Ribaute y el ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha confirmado el despliegue de más de 2.000 bomberos y 600 vehículos terrestres, así como el envío de efectivos aéreos a un nivel "prácticamente sin precedentes". El jueves está previsto que se incorporen a estas tareas efectivos militares, habida cuenta de la voracidad de unas llamas que se han extendido ya por una treintena de kilómetros, informa 'Le Figaro'. Retailleau, que ha visitado la zona junto a Bayrou, ha afirmado que las 16.000 hectáreas calcinadas hacen que sea ya el incendio más destructor desde 1949. "El cambio climático se deja sentir y provoca acontecimientos sin precedentes", ha lamentado el primer ministro en declaraciones a los medios, al vincular esta tragedia con el aumento de las temperaturas y la sequía. Bayrou ha querido brindar en nombre de todo el Gobierno la "solidaridad nacional" hacia los damnificados.