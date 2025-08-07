En Directo
Entre Narbona y Carcasona
Incendio en Tarifa y sur de Francia, hoy en directo: última hora de los fuegos activos, hectáreas quemadas y origen
Un incendio de una intensidad excepcional se propagaba el miércoles en el macizo de Corbières, en el sur de Francia, donde arrasó 11.000 hectáreas de vegetación. En el siniestro ha muerto una mujer, otra se encuentra desaparecida y dos más han resultado heridas, una de extrema gravedad.
Uno de cada cuatro incendios en Catalunya son intencionados: así se investigan
El fuerte viento extiende el fuego en Tarifa: desalojan el camping La Peña tras arder una autocaravana
Rosa Mari SanzRosa Mari Sanz
Periodista
Inés SánchezInés Sánchez
Periodista
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre los incendios en España y en el sur de Francia.
Germán González
Periodista.
Catástrofe sin precedentes
El incendio del sur de Francia, el peor desde 1949, aún avanza sin control tras arrasar 16.000 hectáreas y cobrarse una víctima mortal. Lea el artículo completo.
Bruselas ofrece ayuda a Francia por el incendio que asola Aude
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró este miércoles su solidaridad con Francia por los incendios forestales que arrasan Aude, en el sureste del país, y recordó que el Ejecutivo comunitario está listo para movilizar los recursos de rescUE, la reserva estratégica comunitaria para auxiliar a los estados miembro que afrontan desastres naturales. "Europa se solidariza con Francia mientras los peores incendios forestales de su historia reciente asolan Aude. Mis condolencias están con los valientes bomberos que luchan contra el incendio" aseguró von der Leyen a través de la red social X. "Estamos listos para movilizar los recursos de rescEU para apoyar los esfuerzos por controlar los incendios", añadió. El mayor incendio forestal declarado en Francia desde 1949 ha arrasado con unas 16.000 hectáreas en el macizo de Corbieres, al norte de Perpiñán.
Restablecida la circulación en la R1 de Rodalies tras extinguir el fuego.
Interrumpida la circulación de la R1 de Rodalies entre Arenys de Mar y Mataró (Barcelona)
La circulación de trenes de la R1 de Rodalies se encuentra cortada entre Arenys de Mar y Mataró (Barcelona). La interrupción se debe a un incendio cercano a la zona de vías, según informa Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press. La Generalitat ha activado la prealerta del plan Ferrocat.
El fuego de Tarifa se da por estabilizado y se permite volver a los desalojados, pero los de A Coruña siguen sin control
El incendio forestal del pareja de La Peña en Tarifa (Cádiz) se ha dado ya por estabilizado, por lo que se ha autorizado la vuelta de los 1.500 desalojados de manera preventiva de 'campings', hoteles y viviendas, según ha informado a las 18:42 el consejero andaluz de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. Sin embargo, los fuegos de los municipios coruñeses de Ponteceso y Camariñas continúan sin control pasadas las 15:00 y ya han requerido del despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El incendio de Tarifa se declaró en torno a las 15.00 horas de este martes. La Guardia Civil procedió al desalojo preventivo del 'camping' de la Torre, así como el alejamiento de los vecinos de las urbanizaciones de Valdevaqueros, Casas de Porro y Casas de San Mateo. Además, se evacuaron hoteles como Punta Sur, La Torre, el Hotel Tres Mares, Copacabana o Dulce Nombre, así como los chiringuitos de El Tumbao y Tangana, así como los más de 5.000 vehículos que se encontraban en esta zona del litoral gaditano.
Aumentan a 13 los medios aéreos que participan en el incendio declarado en Montehermoso
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) ha activado el nivel 1 de peligro por un incendio forestal declarado este miércoles en la localidad cacereña de Montehermoso, que según ha ido avanzado la tarde se ha trasladado a Galisteo. El motivo por el que se ha declarado el nivel 1 es por la afectación del fuego a edificaciones aisladas, según la información facilitada por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Según la última actualización, en la zona intervienen diez unidades de bomberos forestales, trece medios aéreos, dos equipos de maquinaria pesada, dos Agentes del Medio Natural, cinco técnicos de extinción, así como efectivos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y del servicio provincial de bomberos de la Diputación de Cáceres.
Declarado un incendio en el paraje Las Lapas en Constantina en el que actúan nueve medios aéreos
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja en las labores de extinción de un fuego declarado en el paraje Las Lapas, situado en el municipio de Constantina (Sevilla) y hasta donde se han desplazado un total de nueve medios aéreos. Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego se ha originado este miércoles sobre las 16,30 horas y se ha desplegado un dispositivo compuesto por numerosos medios terrestres y aéreos para luchar contra el fuego. Para llevar a cabo su extinción, el Infoca ha desplazado hasta la zona cuatro helicópteros --uno pesado, un semipesado, uno ligero, y uno de mando--, y cinco aviones --uno de coordinación, dos de carga en tierra y dos anfibios ligeros--, haciendo así un total de nueve medios aéreos. Sobre el terreno, se encuentran también trabajando tres camiones autobombas, un buldócer, dos grupos regionales de mando, un analista, dos técnicos de operaciones, una brigada de refuerzo contra incendios, además de contar con las intervenciones de cuatro grupos de bomberos forestales y de un agente de medio ambiente.
Autorizada la vuelta de los desalojados al darse por estabilizado el incendio de Tarifa
El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha informado en la tarde de este miércoles que se ha autorizado ya la vuelta de todas las personas que fueron desalojadas de manera preventiva de campings, hoteles y viviendas en Tarifa (Cádiz) por el incendio que se declaró el martes en el paraje La Peña y que se ha dado ya por estabilizado. En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, el consejero ha anunciado además la desactivación de la fase de emergencia en situación operativa 1, pasando a fase de preemergencia en situación 0. Antonio Sanz ha agradecido "el trabajo y la colaboración de todos" en lo que se refiere a este incendio, que se inició en el camping de la Torre al salir ardiendo una autocaravana, según las primeras estimaciones.
Francia se enfrenta a un incendio de magnitud "inédita" que deja un muerto y 16.000 hectáreas quemadas
Al menos una persona ha muerto por un incendio que ha quemado ya 16.000 hectáreas en el departamento galo de Aude, en el sur de Francia, y que el primer ministro, François Bayrou, ha descrito como una de las mayores tragedias naturales recientes, con "una amplitud inédita" según sus propias palabras. El incendio se declaró el martes sobre las 16.15 (hora local) en la comuna de Ribaute y el ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha confirmado el despliegue de más de 2.000 bomberos y 600 vehículos terrestres, así como el envío de efectivos aéreos a un nivel "prácticamente sin precedentes". El jueves está previsto que se incorporen a estas tareas efectivos militares, habida cuenta de la voracidad de unas llamas que se han extendido ya por una treintena de kilómetros, informa 'Le Figaro'. Retailleau, que ha visitado la zona junto a Bayrou, ha afirmado que las 16.000 hectáreas calcinadas hacen que sea ya el incendio más destructor desde 1949. "El cambio climático se deja sentir y provoca acontecimientos sin precedentes", ha lamentado el primer ministro en declaraciones a los medios, al vincular esta tragedia con el aumento de las temperaturas y la sequía. Bayrou ha querido brindar en nombre de todo el Gobierno la "solidaridad nacional" hacia los damnificados.
Reabierto el enlace de la AP-7 en Francia después del corte por el incendio
El enlace de la AP-7 en Francia desde la provincia de Girona, la autopista A-9, ha reabierto este martes hacia las 15.45 horas, informa el prefecto del departamento francés del Aude en un apunte en 'X' recogido por Europa Press. La circulación entre las ciudades de Perpignan y Narbonne llevaba cortada desde el lunes por el incendio forestal que quema en la región de Occitania. El prefecto ha pedido a la población que limite al máximo los desplazamientos y que solo circule por la carretera cuando sea "absolutamente necesario".
- Luna llena de agosto 2025: cuándo verla, por qué se llama luna de esturión y cuántas superlunas habrá este año
- Crece el temor entre las familias a que las religiosas HAM se declaren en rebeldía y sus hijas queden fuera del amparo de la Iglesia
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- El aeropuerto de Girona tendrá una nueva ruta europea en verano de 2026
- Estabilizado un incendio en Palamós y Mont-ras que ha obligado a confinar 250 personas
- El Meteocat activa el aviso por ola de calor intensa en Catalunya: estas serán las comarcas y horas más afectadas
- Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico
- El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?