En Directo

Entre Narbona y Carcasona

Incendio en Tarifa y sur de Francia, hoy en directo: última hora de los fuegos activos, hectáreas quemadas y origen

Un incendio de una intensidad excepcional se propagaba el miércoles en el macizo de Corbières, en el sur de Francia, donde arrasó 11.000 hectáreas de vegetación. En el siniestro ha muerto una mujer, otra se encuentra desaparecida y dos más han resultado heridas, una de extrema gravedad.

Uno de cada cuatro incendios en Catalunya son intencionados: así se investigan

El fuerte viento extiende el fuego en Tarifa: desalojan el camping La Peña tras arder una autocaravana

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias sofocan incendios en los municipios coruñeses de Corme y Camariñas

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias sofocan incendios en los municipios coruñeses de Corme y Camariñas

GUSTAVO DE LA PAZ / EUROPA PRESS / VÍDEO: UME

Rosa Mari Sanz

Rosa Mari Sanz

Inés Sánchez

Inés Sánchez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre los incendios en España y en el sur de Francia.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Luna llena de agosto 2025: cuándo verla, por qué se llama luna de esturión y cuántas superlunas habrá este año
  2. Crece el temor entre las familias a que las religiosas HAM se declaren en rebeldía y sus hijas queden fuera del amparo de la Iglesia
  3. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  4. El aeropuerto de Girona tendrá una nueva ruta europea en verano de 2026
  5. Estabilizado un incendio en Palamós y Mont-ras que ha obligado a confinar 250 personas
  6. El Meteocat activa el aviso por ola de calor intensa en Catalunya: estas serán las comarcas y horas más afectadas
  7. Ajuste de cuentas entre narcos en el Eixample: los Mossos vinculan el último tiroteo con la ejecución del sicario balcánico
  8. El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?

El tiempo en Gavà: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El tiempo en Gavà: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

Mujeres y salud mental, doble discriminación

Mujeres y salud mental, doble discriminación

El tiempo en Barcelona: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El tiempo en Barcelona: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

Incendio en Tarifa y sur de Francia, hoy en directo: última hora de los fuegos activos, hectáreas quemadas y origen

Incendio en Tarifa y sur de Francia, hoy en directo: última hora de los fuegos activos, hectáreas quemadas y origen

Los residuos plásticos se triplicarán para 2060, un tratado que se negocia en Ginebra busca impedirlo

Los residuos plásticos se triplicarán para 2060, un tratado que se negocia en Ginebra busca impedirlo

Un nuevo incendio en Pontevedra de nivel 2 acecha a núcleos del municipio de As Neves: "Es una situación muy crítica con dos frentes que amenazan casas"

Un nuevo incendio en Pontevedra de nivel 2 acecha a núcleos del municipio de As Neves: "Es una situación muy crítica con dos frentes que amenazan casas"

La portada de EL PERIÓDICO del 7 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 7 de agosto de 2025

La recuperación de "supercorales" avanza en las Islas Galápagos con siembras submarinas

La recuperación de "supercorales" avanza en las Islas Galápagos con siembras submarinas