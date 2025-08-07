Emiten una orden de evacuación en las costas de Japón por lluvias torrenciales en plena ola de calor

Las lluvias torrenciales que afectaban este jueves a áreas de las costas niponas del mar de Japón provocaron que se emitieran órdenes de evacuación en varias prefecturas del litoral del país asiático, donde continuaba la ola de calor en buena parte del este y oeste del territorio pese a la moderación de las temperaturas.

Nueve de las 47 prefecturas del archipiélago se encontraban total o parcialmente en alerta por lluvia y entre ellas Aomori, Akita, Niigata, Toyama, Ishikawa y Tottori, desde el noreste hasta el centro-oeste del país, estaban sujetas a primera hora a alertas de emergencia por el riesgo de tormentas y desastres asociados como inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Hasta las 8:30 hora local (23:30 GMT del miércoles), las autoridades habían emitido órdenes de evacuación y recomendaciones de desalojo para residencias de ancianos e instalaciones similares que afectaban a unas 48.000 personas en las mencionadas áreas, según los últimos datos disponibles al respecto.

Los servicios del tren bala ('shinkansen') de la línea Hokuriku fue suspendido entre las estaciones de Nagano y Kanazawa, informó el operador JR West, mientras que los gobiernos locales reportaron inundaciones en al menos 19 carreteras de Kanazawa (centro).

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) señaló que las lluvias se deben a una banda de nubes persistentes sobre la provincia de Kaga, en la prefectura de Ishikawa, la región del centro japonés que fue golpeada por un fuerte terremoto el 1 de enero de 2024.

En la ciudad de Kanazawa, capital de Ishikawa, cayeron 218,5 milímetros de lluvia en las seis horas hasta las 8:00 (23:00 GMT del miércoles), un volumen récord y por encima de las precipitaciones promedio para la totalidad de un mes de agosto, de acuerdo al balance más reciente recogido por la cadena pública japonesa NHK.

En la ciudad de Sado, prefectura de Niigata, la cantidad de lluvia en las 24 horas previas a la medianoche de hoy alcanzó los 284,5 mm, la más alta desde que se tienen registros y casi el doble de las precipitaciones promedio para un mes de agosto.

Un sistema de baja presión con un frente se desplaza hacia el noreste sobre el mar de Japón, señaló la JMA, que prevé que el frente se mueva hacia el sur durante el viernes y permanezca sobre zonas que van del este al oeste del territorio hasta el sábado.

El aire cálido y húmedo que fluye hacia el sistema de baja presión y el frente está generando gran inestabilidad atmosférica, agregó.

El pronóstico de la agencia meteorológica japonesa estima que en las 24 horas hasta las 6:00 hora local del viernes (21:00 GMT) se alcancen los 150 milímetros de lluvia en las regiones noreste y en el sudoeste del archipiélago, mientras que se vaticinan hasta 120 milímetros en amplias zonas del centro del territorio.

Las lluvias torrenciales en las costas niponas del mar de Japón se producen mientras continúan vigentes este jueves alertas por riesgo de golpe de calor en prácticamente la totalidad del este, centro y sur-sudeste del archipiélago.