Los drones con drogas y móviles siguen llegando a las prisiones de Brians 2 y Lledoners

Lledoners es uno de los centros penitenciarios a los que siguen llegando drones con drogas y otros objetos. A pesar de que hasta ahora habían trascendido muchos más detalles sobre este fenómeno en otras cárceles catalanas -sobre todo Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires- y del resto del Estado, también en la instalación de Sant Joan de Vilatorrada existe una casuística variada al respecto.

Algunos de los dispositivos controlados remotamente han sido interceptados por los Mossos d'Esquadra; otros han aterrizado en el recinto. En el lejano 2022 se supo que la policía se había incautado de un dron con estupefacientes y teléfonos móviles en los alrededores de Lledoners. La luz roja de la pequeña aeronave llamó la atención de los agentes. Desde entonces, se han registrado más intervenciones en Sant Joan, pero no han tenido ningún impacto en la opinión pública, informa Regió 7, diario del grupo Prensa Ibérica.

Los propios profesionales discrepan sobre la política informativa que debe mantenerse ante esta crisis. Por lo general, se considera que sería preferible la discreción, para evitar “el efecto llamada”, como aducen algunos trabajadores. Pero también hay sus compañeros que son partidarios de explicar cuál es la situación real, porque se necesitan más recursos para combatir los riesgos y amenazas que pesan sobre uno de los tipos de recintos más difíciles de gestionar.

La introducción de sustancias tóxicas por parte de personas legitimadas para acceder a los centros penitenciarios -desde internos que vuelven después de haber disfrutado de un permiso hasta repartidores, voluntarios e integrantes de otros colectivos- es la modalidad clásica de tráfico. Pero no es la única. Aunque el perímetro de una prisión siempre ha sido un área sensible, últimamente los drones han complicado aún más la vigilancia.

Manejo de drones

El manejo de estos aparatos requiere una notable pericia. Además de superar los filtros de seguridad que deberían impedir su entrada, los infractores deben finalizar la entrega con precisión. Las drogas y móviles pueden ser para los receptores o bien destinarse al comercio clandestino. Brians 2 y Quatre Camins, en la Roca del Vallès, son las cárceles por las que han volado más drones, mientras que Wad-Ras, centro para mujeres emplazado en el distrito de Sant Martí de Barcelona, figura en la cola de la lista.