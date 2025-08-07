Cribados en la atención primaria de Barcelona para detectar dengue autóctono: "El mosquito tigre ha llegado para quedarse"

Coincidiendo con el inicio del periodo de mayor actividad del mosquito tigre, transmisor del dengue, el Hospital Vall d’Hebron y la Atención Primaria de Barcelona han lanzado el proyecto Den-Aut, una iniciativa piloto que ha despegado en 10 CAP y que busca detectar de forma precoz casos de dengue autóctono que no estén vinculados a viajes a zonas endémicas. "Las condiciones climáticas han permitido que el mosquito tigre se asiente: ha llegado para quedarse", ha apuntado Israel Molina, coordinador del proyecto.

El dengue, una enfermedad tropical con síntomas como fiebre, cefalea, náuseas, erupciones cutáneas y dolores musculares o articulares, puede confundirse con otras patologías comunes. Por eso, el nuevo proyecto se centra en la formación del personal de los CAP implicados, con el objetivo de mejorar el reconocimiento clínico precoz y activar de forma ágil los protocolos de diagnóstico, notificación y control vectorial. El objetivo: evitar posibles brotes locales como el ocurrido en Tarragona el verano pasado.

En este sentido, Molina, responsable de la unidad coordinadora del proyecto, advierte de que los ocho casos de dengue autóctono detectados el año pasado en Tarragona podrían ser solo una punta del icerberg de los que realmente se produjeron, ya que en otros países europeos como Francia (85 casos) o Italia (213) las cifras fueron mucho más elevadas. En su opinión, es probable que algunos casos hayan pasado inadvertidos en Catalunya, donde el mosquito transmisor –Aedes albopictus, más conocido como “mosquito tigre”– está presente desde 2004.

Meses de riego

Coordinado por la Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional de Vall d’Hebron, el proyecto se está implementando en 10 centros de salud de la ciudad, con el apoyo de la Agència de Salut Pública de Barcelona y la implicación de entidades como el Institut Català de la Salut (ICS), la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) y el Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE).

Durante los meses de mayor riesgo y hasta octubre, el programa desplegará un cribado activo en los CAP Adrià, Casc Antic, Doctor Lluís Sayé, Manso (equipos Poble Sec, Universitat y Via Roma), Roger, Sant Martí de Provençals y Trinitat Vella (gestionados por el ICS), así como en los CAP Casanova, Comte Borrell y Les Corts (gestionados por el CAPSBE). En caso de sospecha clínica, los centros de salud recogen muestras para su análisis mediante pruebas de detección del antígeno NS1, PCR y serologías, que son procesadas en el laboratorio de referencia. Además, se realiza seguimiento telefónico de los pacientes y, si es necesario, se repiten las pruebas para confirmar o descartar la infección.

Diana Pou, médica de la Unidad de Salud Internacional de Vall d’Hebron, recuerda que el aumento global de casos de dengue ha hecho que los centros especializados detecten cada vez más infecciones importadas. Si una de estas personas es picada por un mosquito tigre en fase activa de la enfermedad, explica, el virus puede transmitirse a otra que nunca ha viajado. En esos casos, añade, es probable que el paciente acuda a su médico de cabecera, donde “no siempre se piensa en dengue si no hay antecedentes de viaje”.

Anticiparse a la transmisión local

“Esta estrategia permite anticiparnos a posibles escenarios de transmisión local e integrar la vigilancia activa en la Atención Primaria, que es la puerta de entrada habitual de los pacientes con síntomas”, destaca Marta Guerrero, médica de familia del CAP Manso. El objetivo a medio plazo es reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y reducir el riesgo de brotes en Catalunya.

Para los impulsores del proyecto, uno de los principales logros será probar que los circuitos entre CAP, laboratorio y salud pública pueden funcionar de forma coordinada y ágil. “Más que la cantidad de casos detectados, lo importante será comprobar que el sistema responde bien y se puede replicar”, valoran desde la coordinación del Den-Aut.

Desde la detección del primer caso autóctono en Catalunya en 2018, seguido de un segundo en 2019 y tres confirmados en 2023, la vigilancia del dengue se ha convertido en una prioridad para los servicios de salud pública. Factores como el cambio climático, las lluvias intensas y el aumento de las temperaturas están favoreciendo la expansión de los mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue en Europa.