Contaminación del aire
Activado un aviso por altos niveles de ozono en Vic
Cuando se supera el umbral de información, la exposición puede comportar un riesgo para la salud de los grupos de población especialmente vulnerables, mientras que el umbral de alerta (240 µg/m3) puede comportar un riesgo para el conjunto de la población
Osona y el Vallès urgen a hallar soluciones a los episodios de contaminación recurrentes
Judit Bertran
El Departamento de Transició Ecològica ha emitido un aviso dirigido a la población vulnerable tras registrarse valores elevados de ozono en la zona de Vic (Osona, Barcelona) desde este jueves a las 15 horas, que superan el umbral de información (180 µg/m3)
El ozono es un gas incoloro e invisible que se encuentra de manera natural en la estratosfera y troposfera que protege de las radiaciones de rayos ultravioleta, pero que en niveles elevados puede tener efectos nocivos para la salud. Los principales efectos que puede provocar sobre la salud de las personas son la tos, irritaciones en la faringe, el cuello y los ojos, y dificultades respiratorias como la gola seca.
Asimismo, también puede producir otros problemas respiratorios como una mayor incidencia y un agravio del asma, la reducción de la función pulmonar y una inflamación de las vías respiratorias, que genere síntomas respiratorios y una alteración del rendimiento. Los niveles elevados de ozono también pueden causar un incremento de la mortalidad diaria.
Para evitar a largo plazo los efectos nocivos sobre la salud humana, la normativa establece que la concentración de ozono no tiene que superar los 120 μg/m³, que es el valor objetivo para la protección de la salud humana. Cuando se supera el umbral de información, la exposición puede comportar un riesgo para la salud de los grupos de población especialmente vulnerables, mientras que el umbral de alerta (240 µg/m3) puede comportar un riesgo para el conjunto de la población.
Recomendaciones
En el caso de que se supere en umbral de información, como es el caso este jueves, desde la Generalitat recomiendan que la población especialmente vulnerable reduzca el ejercicio físico intenso, especialmente en el exterior y que no modifique los desplazamientos habituales necesarios.
En ese grupo entran las personas con problemas de corazón y de pulmones, los recién nacidos, los más pequeños en edad preescolar y las mujeres embarazadas. Asimismo, también las personas mayores pueden ser vulnerables debido a la disminución de la función de los órganos con la edad, así como las personas sensibles a la contaminación atmosférica.
El Departamento de d'Acció Climàtica, Alimentació y Agenda Rural realiza una vigilancia permanente de los niveles de ozono a través de la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica de Catalunya (XVPCA). Además, entre los meses de mayo y septiembre, lleva a cabo una campaña específica de vigilancia del ozono troposférico, ya que las condiciones meteorológicas favorecen la formación de este contaminante.
