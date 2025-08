Alerta amarilla en las playas de Málaga: las medusas vuelven a la Costa del Sol

Durante el mes de agosto, las playas de Málaga se tiñen de sombrillas y bañistas que buscan aliviar el calor sofocante con un chapuzón. Sin embargo, en los últimos días hay una cuestión que está impidiendo el pleno disfrute de los usuarios: la alerta por medusas. Ya hay cinco playas de Málaga que han izado sus banderas amarillas ante la llegada de estos invertebrados marinos a la costa.

Juan Antonio López, científico y presidente de Aula del Mar ha expuesto los motivos de la aparición de medusas en el litoral de la Costa del Sol, que son variados y evidentes. Aunque existe el pensamiento extendido de que su aparición se debe a las altas temperaturas del agua del mar, este no converge el principal motivo del problema, sino que se trata de una causa indirecta.

Motivos de la aparición de medusas

El viento de levante que azota a la provincia desde hace más de una semana es el principal culpable de la llegada de medusas clavel a la costa malagueña. Esta es una de las especies más urticantes, según ha expuesto el director científico, "hay una población importante de medusa clavel en el centro del Mar de Alborán y con este levante han ido llegando a las playas", ha expresado el experto.

Las altas temperaturas, son una causa indirecta del problema. Según ha detallado el presidente de Aula del Mar, las medusas pueden sobrevivir tanto en agua fría como caliente, aunque sí es cierto que el agua que proviene del Mediterráneo arrastrada por el viento de levante está más caliente. Aun así la temperatura no es un factor determinante ante la aparición de estos animales marinos.

Otro de los motivos que influye en la ploriferación de medusas podría ser la contaminación marina. Según López, uno de los principales factores es la eutrofización del agua, un proceso que se da cuando se vierten al mar grandes cantidades de materia orgánica, como pueden ser residuos urbanos, agrícolas o industriales.

Este exceso de nutrientes provoca el crecimiento de fitoplacton y zooplacton en el mar, pequeños organismos animales que forma la base de la cadena alimentaria marina. "El zooplancton es el alimento de la gran parte de organismos pelagicos, como son las medusas, en su fase juvenil, y por tanto, en el momento que hay un zooplancton, hay una proliferación de consumidores de ese microorganismo", ha explicado el director científico.

Zonas propensas a la llegada de medusas

La llegada de los invertebrados marinos no está afectando a todas las zonas de la provincia de igual forma. Donde está afectando más estos días es en "playas y zonas más salientes, fundamentalmente, de la costa occidental de la provincia", ha confesado el experto. Málaga capital, Benalmádena y Estepona son las zonas elegidas por las medusas en este caso. "Ha habido días concretos donde se ha acumulado un número importante de medusas que, ha dado lugar a muchas picaduras en esta época", ha dicho López.

Especies de medusas

Las medusas clavel están llegando a las playas malagueñas de manera esporádica, sin embargo otras especies como la rhizostoma luteum, más bien conocida como medusa gigante, aparecen en las aguas de manera solitaria. Esta últimas no provocan daños, incluso son "importantes en el ecosistema", de ahí que se les exiga a los bañistas no sacarlas del agua. En general todas las especies de medusas tienen su lugar en el equilibrio marino, pero "cuando hay cierta abundancia se produce un descontrol, aunque en principio no está habiendo grandes ni preocupantes concentraciones", ha confesado López.

Además, hay otra especie muy común que es la medusa huevo frito. Esta ha aparecido también en las playas de Málaga en algunas ocasiones pero sus picaduras son más leves que las del resto. "Sí es cierto que estas, concretamente, están apareciendo con más frecuencia por eso hay que tener mucha precaución", ha explicado el presidente de Aula del Mar.

Registro de medusas

La presencia de las medusas en la costa malagueña ha sido algo fluctuante, es decir, no se ha dado un aumento permanente, ni prolongado en el tiempo. "El año pasado fue relativamente flojo en cuanto al avistamiento de medusas, y este año en la primera parte del verano tampoco ha habido mucho", ha comentado Juan Antonio López. Sin embargo, entre la última quincena de julio y ahora a principios de agosto, sí que se han visto más enjambres de medusas en aguas malagueñas.

Y aunque no se trata de una causa directa, las altas temperaturas de los útlimos años, unidas a la falta de lluvia, hace que haya más medusas en las playas de Málaga.

Recomendaciones

Tal y como ha expresado el experto, la principal recomendación ante el avistamiento de una medusa en el mar es alejarse, no tocarla, ni mucho menos sacarla del agua. "Lo que hay que hacer es intentar evitarla, como es lógico, fijarnos hacia dónde va la corriente e irnos de su lado", ha afirmado López.

Además, desde la app móvil «Infomedusa» se puede obtener más información sobre la situación de las medusas en las playas. En esta, los usuarios pueden recibir y compartir información acerca de la aparición de estas especies marinas. Con la plataforma Aula del Mar ha conseguido tener "un seguimiento diario de todo el estado ambiental de las playas", según ha confirmado el director científico. Además a través de la aplicación los socorristas de las diferentes playas de Málaga proprocionan información al conjunto de de expertos, para así controlar la seguridad de los bañistas.