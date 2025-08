Académicos denuncian la existencia de "una red de organizaciones criminales" dedicadas a falsificar artículos científicos

"Fumar marihuana puede aumentar el grosor y la longitud del pene." Así comenzaba un supuesto artículo científico que, a pesar de su contenido absurdo y sin base alguna, fue aceptado para su publicación en una revista académica. Pero detrás de esta "investigación" no había ningún laboratorio, ni comité ético, ni validación de datos. Solo Carles Tamayo, periodista y youtuber, que quiso poner a prueba hasta qué punto es posible manipular el sistema de publicaciones científicas para publicar un estudio. El experimento puso en evidencia un fenómeno en auge en el mundo académico, donde de un tiempo a esta parte están empezando a surgir plataformas donde es posible publicar artículos inventados y hacerlos pasar por ciencia legítima. Según denuncia un equipo de académicos de la Universidad Northwestern, ahora mismo estamos ante un auge de "redes criminales organizadas" que se dedican, de forma sistemática y global, a falsificar el proceso científico.

La investigación, publicada este lunes en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), denuncia que el fraude científico ya no es solo cosa de casos aislados. Ahora hablamos de auténticas redes organizadas que operan como "mafias del conocimiento". "Estas estructuras producen, distribuyen y venden artículos académicos fraudulentos como si fueran productos comerciales. Y, en muchos casos, logran colarse en revistas con apariencia legítima e incluso indexadas en bases de datos de prestigio", denuncia el trabajo liderado por Luís A. N. Amaral y Reese Richardson, en el que se han recopilado datos de más de una decena de repositorios científicos como 'Web of Science', 'Scopus', 'PubMed' y 'OpenAlex' y de plataformas especializadas en malas prácticas académicas como 'Retraction Watch' y 'PubPeer'.

Fábricas de estudios y compraventa de citas

Según denuncia el trabajo, uno de los elementos clave en este engranaje son las llamadas "fábricas de estudios" (también conocidas como "paper mills"): empresas clandestinas dedicadas a redactar estudios científicos de forma industrial. Estas entidades venden los artículos ya preparados a personas que, por razones profesionales o académicas, necesitan aparentar una carrera investigadora que no tienen para, por ejemplo, poder acceder a becas o conseguir financiación para sus proyectos. Este tipo de estudios, denuncian los académicos, suelen estar plagados de datos inventados, gráficos manipulados o incluso afirmaciones científicamente incorrectas. Y como si de una tienda online se tratara, los clientes pueden pagar para figurar primer autor (siendo este el puesto más caro) o como parte del equipo (una posición algo más económica). También se pueden comprar citas en otros artículos ya publicados para "inflar artificialmente el prestigio académico".

"Estas redes son, en esencia, organizaciones criminales que actúan juntas para falsificar el proceso científico", comenta Amaral. "Cada vez más científicos se ven atrapados en estas redes porque el sistema actual recompensa la cantidad por encima de la calidad. Las fábricas de estudios venden prácticamente cualquier cosa que pueda utilizarse para construir una reputación científica", añade Richardson. "Hay personas que están pagando miles de dólares para aparecer entre los firmantes de un artículo científico. También hay quienes pagan para que sus artículos sean aceptados automáticamente en una revista mediante un falso proceso de revisión por pares", comentan ambos académicos en el artículo publicado este lunes.

Conocimiento contaminado

El estudio advierte que este tipo de fraude se está expandiendo rápidamente y que, si no se toman medidas urgentes, la literatura científica podría verse gravemente contaminada por los contenidos falsos o de baja calidad generados dentro de esta red. La situación podría agravarse aún más con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, que facilita la creación masiva de artículos engañosos y que, además, podría acabar entrenándose con esta misma información fraudulenta. "Si no frenamos esta dinámica, llegará un punto en el que ya no podremos distinguir qué parte del conocimiento publicado es real y cuál ha sido fabricado por estas redes", alerta Amaral, quien también advierte que, de seguir así, "la ciencia se puede convertir en un bucle de retroalimentación de información falsa".

Los académicos proponen un enfoque integral para frenar este fenómeno. Entre las medidas clave destacan el fortalecimiento de los controles editoriales en las revistas científicas, la revisión de los criterios que permiten a las publicaciones estar indexadas en bases de datos académicas, y una reforma profunda del sistema de incentivos que hoy empuja a los investigadores a publicar a toda costa, a menudo priorizando la cantidad sobre la calidad. También señalan la necesidad de desarrollar herramientas automatizadas que permitan detectar con mayor eficacia investigaciones falsas o manipuladas. El mensaje del estudio es contundente. "No se trata de criticar la ciencia, sino de defenderla. Porque si estas redes fraudulentas no se detienen a tiempo, incluso los estudios más serios acabarán perdiendo credibilidad. Y con ello, la ciencia dejaría de ser una fuente confiable de conocimiento", defienden Amaral y Richardson.