España vive una noche más que tórrida con mínimas de entre 25 y 28 grados en decenas de municipios

Si esta noche no ha podido usted dormir bien, tranquilo, porque seguramente no es el único. Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirman que anoche en prácticamente toda la geografía se registraron temperaturas por encima de los 20 grados que, según apuntan varios estudios, dificultan el sueño. Pero eso no es todo. La pasada noche, en al menos una treintena de estaciones meteorológicas españolas se registraron mínimas por encima de los 25 grados, lo que técnicamente se conoce como noche tórrida, y en algunos puntos hasta se rozaron los 30 grados, algo que ha sido bautizado como noche infernal. Tal y como apuntaban los pronósticos, este fenómeno surge como efecto colateral de la ola de calor que actualmente está atravesando la Península Ibérica y que, tras dejar cifras de calor sofocante durante el día, también deja mucho calor acumulado en las ciudades que, muchas veces, no se disipa ni siquiera tras la puesta de sol.

En el municipio de Montoro (Córdoba), el mercurio no bajó de los 28,3 grados en toda la noche, marcando así la mínima más alta de la jornada. Lo mismo ocurrió en Valverde del Fresno (Cáceres), que registró 27,8 grados de madrugada, o en Almadén (Ciudad Real), donde no se bajó de los 27,4 grados. En ciudades como Plasencia y Sevilla el momento más fresco de la noche fue cuando los termómetros llegaron a los 26 grados. En Madrid se vivió una noche infernal y no se llegó hasta los 25,5 grados, la cifra más tenue de la jornada, hasta prácticamente las siete de la mañana. Y en Barcelona, donde teóricamente aún no han llegado los efectos más severos de la ola de calor, en los alrededores del Raval se han reportado mínimas de 25 grados.

Las denominadas noches tórridas, con mínimas por encima de los 25 grados, se están volviendo cada vez más frecuentes en España. Si hace apenas dos décadas eran raras fuera del sur peninsular o la costa mediterránea, hoy en día no solo se han vuelto un fenómeno habitual del verano sino que, tal y como demuestran los registros, también se extienden por regiones cada vez más amplias llegando a buena parte del interior peninsular. Según apuntan los expertos, además de dificultar el descanso, estas noches extremadamente cálidas incrementan el riesgo de golpes de calor nocturnos, especialmente entre personas vulnerables. De ahí que en estas situaciones las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de mantenerse hidratados, ventilar las casas a primera hora y evitar el consumo de alcohol o comidas copiosas por la noche.

Las cifras de calor nocturno de esta pasada noche y madrugada, que probablemente se volverán a repetir a lo largo de la semana, sirven de presagio para el repunte de temperaturas previsto a partir de este martes. Para esta jornada, de hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por calor en un total de diez comunidades autónomas ante las temperaturas que, según los modelos, volverán a estar muy por encima de los 40 grados. Este martes son al menos siete de regiones en aviso naranja (Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Galicia y Madrid) debido al impacto de la ola de calor que en estos momentos está atravesando la Península Ibérica.

En Directo

Aemet activa alertas en diez comunidades ante las temperaturas extremas previstas para hoy La Agencia Estatal de Meteorología ha activado hoy alertas meteorológicas en un total de diez comunidades autónomas ante las temperaturas extremas que se van a registrar durante las horas centrales del día, por encima de los 40 grados en parte del país. Siete de ellas (Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Galicia y Madrid) estarán además en alerta naranja (riesgo importante) y en otras tres (Canarias, Aragón y Murcia) el nivel de aviso es amarillo (riesgo). España está inmersa desde el pasado domingo en un episodio de 'ola de calor', y aunque durante la jornada de hoy van a descender las temperaturas de forma moderada en la vertiente cantábrica, se van a volver a registrar ascensos ligeros en el sureste peninsular.

La ola de calor deja máximas de 42 grados en Ourense y valores por encima de los 40 en decenas de localidades Tal y como apuntaban los pronósticos, la ola de calor está dejando temperaturas inusualmente altas en gran parte de la Península Ibérica. Y no solo en lugares como Andalucía, donde este lunes se han superado de nuevo los 40 grados en localidades como Andújar (Jaén) y Montoro (Córdoba). Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirman que en las últimas horas la subida de los termómetros también ha golpeado con fuerza a territorios como Galicia, habitualmente acostumbrados a temperaturas más tenues respecto al sur peninsular, dejando hasta 42 grados en Ourense y valores cercanos a esta marca en municipios de Pontevedra y A Coruña. En total, en esta segunda jornada de ola de calor, han sido una veintena las estaciones meteorológicas españolas que han llegado a los 40 grados a lo largo del día. Lea aquí la información completa.

Ourense alcanza los 42,5 grados en una jornada en la que la Xunta activa la alerta roja por calor La ciudad de Ourense ha alcanzado los 42,5 grados en una jornada en la que la Xunta ha activado la alerta roja por calor en la zona del Miño de Pontevedra y en Valdeorras, en la provincia de Ourense. Así figura en la información que publica MeteoGalicia, que recoge que la máxima de Galicia este 4 de agosto tuvo lugar a las 17,00 horas en Ourense. Le sigue los 41,8 grados de Arnoia y los 41,7 de Leiro.La Xunta ha determinado la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior a causa de la alerta por episodio de calor en la jornada este lunes en ayuntamientos de las Rías Baixas y del interior de Pontevedra, así como del sudoeste de la provincia de A Coruña y de Valdeorras.

Galicia registra ya 210 muertes por calor en la temporada estival 2025 Las elevadas temperaturas que se están viviendo este verano en Galicia han dejado un balance de 210 muertes atribuibles a altas temperaturas, según los datos del Instituto de Salud Carlos III, a través del sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), consultados por Europa Press. En este sentido, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) estima que, en toda Galicia, hubo 210 fallecimientos causados indirectamente por el calor desde el 15 de mayo, día en el que el organismo da por iniciada la época estival. El envejecimiento de la población, especialmente acusada en la Comunidad gallega con respecto a otras, y la falta de costumbre a temperaturas por encima de los 30 grados podrían ser algunas de las causas que podrían estar detrás de esta cifra que ofrece el organismo público estatal pero que, no obstante, "no es un valor real" de muertes causadas por las altas temperaturas.