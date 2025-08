Educació reduce a 15.000 los alumnos de FP sin plaza en la primera asignación: el 85% estudiará en su centro de elección

Más de 14.000 personas que han pedido inscribirse en un curso público de Formación Profesional se han quedado sin plaza, a fecha de 5 de agosto. Es prácticamente la mitad respecto al año pasado, cuando más de 30.000 alumnos tampoco tenían plaza asignada antes de empezar el curso, después de la conselleria de Educació se comprometiera a cambiar los procesos de inscripción. Desde el departament recuerdan que esto no significa que todos estos alumnos se queden sin estudios, al menos 600 a fecha de hoy ya van a Bachillerato, y se desconoce aún cuantos irán a la universidad. "Hemos hecho un paso adelante en la dignificación de la FP revisando los procesos y acortando los plazos para revertir la situación inadmisible del año pasado", ha celebrado la consellera Esther Niubó.

Antes de empezar el curso, 81.479 solicitantes de cursos de FP pública ya cuentan con plaza asignada, y tienen hasta el 4 de septiembre para matricularse. Son 12.407 más que el año pasado, teniendo en cuenta que hay 7.600 personas que repiten curso. En concreto, son el 86% de los que pidieron cursar un grado medio público para el próximo curso, y un 83% de los que han pedido plaza en uno superior. Sin embargo, aún hay 14.840 personas que han pedido una plaza y no la han obtenido: 6.910 en un grado medio y 7.930 en un grado superior. Esto no significa que estos alumnos no puedan estudiar, ha insistido la consellera Niubó. Al menos 600 estudiantes que pidieron un grado medio se irán a cursar bachillerato, se desconoce aún cúantos de ellos han sido admitidos en la universidad o se matricularán en centros privados y hay que tener en cuenta que el proceso de matriculación termina el 4 de agosto, por lo que el Govern no quiere dar la cifra por definitiva.

Grado medio

El dato que más preocupa son cerca de 2.600 alumnos que han terminado la ESO u otros estudios básicos y que se han quedado sin plaza pública en un grado medio de FP. "Nuestra prioridad es ir a buscarlos: recibirán un correo con todos los recursos que tienen a su alcance, más de 2.000 puntos de información en todo el territorio", ha expresado Niubó. El día 8 de septiembre se ha comprometido a publicar un mapa de plazas vacantes al final de todo el proceso de matriculación y una página web donde las personas que se queden sin ningún estudio que cursar puedan consultar distintos itinerarios formativos a realizar. Especialmente sensibles son los participantes del programa 'Reconnecta', aquellos que han abandonado los estudios y la Generalitat trata de que vuelvan a las aulas. A estos, los educadores sociales del proyecto les llamarán personalmente para ver qué hacen. El año pasado fueron un 30% de estos alumnos los que se quedaron sin plaza.

En este sentido, Niubó ha querido destacar que las cifras de hoy son de récord, tras la incorporación de más de 7.000 nuevas plazas de Formación Profesional para este curso. Otra medida que ha ayudado en el proceso de asignaciones es que el Govern ha usado un algoritmo que ha ayudado en el proceso de inscripción 'online', reduciendo en más de 3.000 los alumnos que se quedaban fuera del proceso para evitar errores en formularios y avanzando toso el proceso de asignación de plazas para que los estudiantes que se quedan sin plaza tengan más tiempo para decidir que pueden hacer. Tan solo hay un 0,6% de personas que han reclamado, aunque Niubó ha expresado que han recibido muchas felicitaciones de los centros educativos. "Hemos llegado a tiempo, toca valorar y felicitarnos por el resultado", ha dicho la consellera en rueda de prensa.

Del total de estudios, el más demandado ha sido el grado de Administración y Finanzas, seguido de Educación Infantil, Integración Social y Márqueting y Publicidad. Niubó ha destacado las altas cifras de inserción laboral de la Formación Profesional, especialmente en el sector alimentario y de mantenimiento, que superan el 80% de alumnos con empleo al terminar sus estudios.