Más del 40% del territorio español vive una jornada de calor extremo por encima de los 35 grados y con máximas de hasta 42

Este martes, España ha vivido una jornada de calor extremo. Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirman que más del 40% del territorio español, desde la Península hasta los archipiélagos, han registrado temperaturas por encima de los 35 grados durante esta jornada. Entre estos destacan un centenar de municipios que han superado incluso los cuarenta grados y una decena ha llegado a los 42. En Catalunya, según datos de la red de observatorios de Meteocat, han sido medio centenar los municipios que han superado el umbral de los 35 grados y al menos dos los que han rozado los cuarenta grados a lo largo de este martes, tercer día de la ola de calor que actualmente atraviesa el territorio y que, según apuntan los pronósticos, seguirá escalando en los próximos días.

Las cifras más altas del día se han situado en torno a los 42 grados. Pero a diferencia de ayer, cuando este valor solo se alcanzó en unas pocas estaciones, este martes este umbral se ha alcanzado en al menos una decena de puntos de toda España. En los municipios de Serradilla (Cáceres) y Écija (Sevilla) se ha llegado a los 42,4 grados. En Granada y Navalmoral de la Mata (Cáceres) se han alcanzado los 42,3. Y en Almadén (Ciudad Real) y Talavera de la Reina (Toledo) el mercurio ha subido hasta los 42. También se ha rozado esta cifra en lugares como Bailén y Cazorla (Jaén) y Plasencia (Cáceres). En Catalunya, los valores más altos de la jornada se han dado en Vinebre, donde se ha llegado a los 39,8 grados, y en Torroja del Priorat, donde las temperaturas han tocado techo a los 39 grados.

Noche tórrida, casi infernal

En muchos lugares, estas cifras de calor extremo se han dado después de una noche que, tal y como indica la experiencia y confirman los registros, también ha sido muy cálida. En la madrugada entre el lunes y el martes, por ejemplo, en el municipio de Montoro (Córdoba), el mercurio no bajó de los 28,3 grados en toda la noche, marcando así la mínima más alta de la jornada. Lo mismo ocurrió en Valverde del Fresno (Cáceres), que registró 27,8 grados de madrugada, o en Almadén (Ciudad Real), donde no se bajó de los 27,4 grados. En ciudades como Plasencia y Sevilla el momento más fresco de la noche fue cuando los termómetros llegaron a los 26 grados. En Madrid se vivió una noche infernal y no se llegó hasta los 25,5 grados, la cifra más tenue de la jornada, hasta prácticamente las siete de la mañana. Y en Barcelona, donde teóricamente aún no han llegado los efectos más severos de la ola de calor, en los alrededores del Raval se han reportado mínimas de 25 grados.

Los expertos afirman que en estos momentos los termómetros españoles están entre cinco y diez grados por encima de los valores habituales para la época. Y al menos por ahora, mientras la ola de calor sigue abriéndose paso y escalando día tras día, todo apunta a que estos valores extremos persistirán unos días más. Al menos hasta el próximo domingo. Desde el ámbito meteorológico, tanto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) han activado varios avisos por calor de cara a los próximos días. Y desde el punto de vista de la salud pública, el Ministerio de Sanidad avisa a través de la plataforma 'Meteosalud' que las temperaturas previstas para esta semana suponen un riesgo alto para buena parte de la población española. En la plataforma, de hecho, se han activado varios avisos rojos y naranjas en el centro y sur peninsular para avisar a la ciudadanía del peligro que supone este calor tan extremo.