Vuelve el calor: así nos afectan las altas temperaturas al sueño, al ánimo y a la concentración

La llegada de un fenómeno como una ola de calor no solo se refleja en los termómetros sino que, tal y como demuestran infinidad de estudios, también afecta a nuestra salud y bienestar. ¿Pero qué sabemos sobre todo esto? ¿Por qué las altas temperaturas nos quitan el sueño, afectan a nuestro estado de ánimo y perjudican a nuestra concentración? ¿Y qué podemos hacer frente a ello? En este artículo respondemos dudas sobre las formas que tiene el cuerpo para librarse del calor y cómo impacta en nuestro cerebro, humor y comportamiento. También hablamos sobre cómo sucede la aclimatación, si esta tiene algo de genética o si importa el lugar donde nacimos.

Sabemos que ante el aumento de temperaturas nuestro cuerpo pone en marcha una serie de mecanismos para protegerse. En este proceso, por ejemplo, un sinfín de termorreceptores recogen el aumento de temperatura y envían la información al hipotálamo, una pequeña zona en el centro del cerebro y a la altura de los ojos a la que se conoce como “el gran regulador”, y que funciona también como termostato. Desde allí se mandan entonces toda una serie de señales, entre otras: a las glándulas sudoríparas, para que aumenten la producción de sudor; a los vasos sanguíneos de la piel, para que se dilaten y la sangre tenga más fácil refrescarse; al corazón, para que ayude aumentando la frecuencia de bombeo; a la tiroides, para que no aumente el metabolismo corporal, que produciría más calor.

También sabemos que a poco que empiece a sentirse la pérdida de líquido, se envían mensajes al centro de la sed (en el propio hipotálamo), se libera la hormona antidiurética para que los riñones retengan agua, se activa una cascada molecular llamada sistema renina-angiotensina-aldosterona que termina ayudando a retener el sodio y, con ello, también a conservar el agua que en ese momento no queremos malgastar.

Las altas temperaturas dan la sensación de provocar una incomodidad general, irritabilidad, dificultades de atención o de concentración: un estrés cerebral. Los datos corroboran la impresión. Revisiones de múltiples estudios, como este metaanálisis de trabajos sobre calor y salud mental publicados entre enero de 1990 y noviembre de 2020, apuntan a que hay una relación entre el aumento de las temperaturas y la exacerbación de enfermedades mentales, con el consiguiente aumento de visitas hospitalarias.

Muchos trabajos han encontrado también una relación entre el calor y efectos cognitivos, por ejemplo, en las escuelas: periodos prolongados de calor parecen disminuir el aprendizaje, especialmente en las de barrios más pobres, como se vio en este estudio publicado en Nature Human Behaviour sobre el rendimiento de 12.000 distritos escolares en 58 estados.

Las altas temperaturas generan una sensación de malestar, lo que provoca un desvío de la atención y de recursos mentales en la búsqueda de alivio. En estudios de neuroimagen se ha observado que esta sensación se relaciona con una redistribución del caudal de sangre en el cerebro: aumenta en zonas implicadas en la regulación, como el hipotálamo, y se reduce en otras ligadas a las emociones, asociándose a mayor nerviosismo e irritabilidad. Además, el calor parece disminuir la actividad en áreas cerebrales relacionadas con ciertos aspectos de la atención y que permiten realizar tareas complejas.

Parte de nuestro malestar, cansancio e irritabilidad asociado al calor parece deberse simplemente a que no nos deja dormir bien. Las altas temperaturas dificultan tanto conciliar el sueño como el descanso profundo. Se sabe que su regulación, también desde el hipotálamo, viene dada por los ciclos de luz/oscuridad, pero no es tan conocido que la temperatura es importante aquí también. El comienzo del sueño se asocia con una disminución de la temperatura corporal, y el calor ambiental dificulta esta transición. De hecho, el estudio de varias sociedades preindustriales indica que no se iban a dormir al anochecer, sino unas horas después, cuando la temperatura ambiental empieza a caer.