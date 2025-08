Las temperaturas extremas ponen en alerta a seis comunidades en el inicio de la ola de calor

Las temperaturas extremas, con valores que se van a situar en muchos lugares en el entorno de los 43 grados, como en Extremadura, han originado la activación de alertas en seis comunidades autónomas en el primer día del nuevo episodio de ola de calor, la segunda del verano.

La alerta es naranja (riesgo importante) en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, y de nivel amarillo (riesgo) en Castilla y León y Madrid, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Galicia, el aviso, de nivel naranja, se focaliza en las Rías Bajas y en el entorno del río Miño en Pontevedra, donde se pueden alcanzar los 38 grados, aunque la Aemet ha avisado de que en algunas zonas del interior se pueden alcanzar los 40 grados.

Algunas de las temperaturas más altas previstas para este domingo se registrarán en la campiña cordobesa, en Sierra Morena, Condado y el Valle del Guadalquivir (Jaén), y en la campiña sevillana, lugares donde se alcanzarán durante las horas centrales del día valores que rondarán los 42 grados.

Temperaturas de 42 y hasta de 43 grados se esperan también en las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y por encima de los 40 grados se van a situar grandes áreas de las comunidades de Castilla-La Mancha, Andalucía o Extremadura.

En el área metropolitana de Madrid, en el corredor del Henares, en el sur, las vegas y el oeste de esta comunidad se esperan valores que rondarán los 37 grados de máxima, por lo que se ha activado un aviso de nivel amarillo, el mismo que en Castilla y León, donde los valores más altos se localizarán en el corredor oeste de la región.

La previsión meteorológica general apunta a unas temperaturas significativamente elevadas en la mitad sur de la vertiente atlántica, sur de Galicia, oeste de Castilla y León y en puntos de Alborán, con un tiempo estable en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y una práctica ausencia de precipitaciones.

Noches caniculares

Extremadura ha vuelto a registrar durante la noche del sábado al domingo seis de las 10 temperaturas más altas de toda España, con la localidad cacereña de Cañaveral a la cabeza, donde el mercurio ha alcanzado los 31,7 grados centígrados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Serradilla, también en la provincia de Cáceres, ha sido el segundo municipio español donde más ha costado conciliar el sueño, con 31,3º C; mientras que en la localidad pacense de Castuera han registrado 31º C.

Las estaciones ubicadas en Aliseda (Cáceres) y el aeropuerto de Sevilla han anotado 30,8º C; en Coria (Cáceres) han apuntado 30,7° C; y en Almadén (Ciudad Real) y Jaén se ha llegado a los 30,6° C. El 'top ten' lo completan Almendralejo (Badajoz) y Linares (Jaén), que han soportado 30,5° C.