Ola de calor en Catalunya y España, en directo: La Aemet advierte que durará más de lo esperado

Extremadura marca la temperatura máxima nocturna de España con 31,7 grados a medianoche

Extremadura ha vuelto a registrar durante la noche del sábado al domingo seis de las 10 temperaturas más altas de toda España, con la localidad cacereña de Cañaveral a la cabeza, donde el mercurio ha alcanzado los 31,7 grados centígrados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Serradilla, también en la provincia de Cáceres, ha sido el segundo municipio español donde más ha costado conciliar el sueño, con 31,3º C; mientras que en la localidad pacense de Castuera han registrado 31º C.

Las estaciones ubicadas en Aliseda (Cáceres) y el aeropuerto de Sevilla han anotado 30,8º C; en Coria (Cáceres) han apuntado 30,7° C; y en Almadén (Ciudad Real) y Jaén se ha llegado a los 30,6° C. El 'top ten' lo completan Almendralejo (Badajoz) y Linares (Jaén), que han soportado 30,5° C.