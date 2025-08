El experto en nutrición Adrián Muria desmiente los mitos sobre la Coca-Cola Zero: "Ni aumenta el azúcar en sangre ni te va a dar picos de insulina"

Existe mucho debate entre expertos sobre los efectos negativos de las bebidas con edulcorantes. Aunque es evidente que no aportan las calorías de las azucaradas, algunos estudios sí reportan algunas consecuencias para la salud.

El experto en nutrición Adrián Muria ha desmentido algunos mitos en un vídeo en TikTok. "La Coca-Cola Zero no engorda, te pongas como te pongas y tampoco te va a aumentar el azúcar en sangre ni te va a dar picos de insulina y te lo voy a demostrar con este aparatito ahora mismo haciéndome la prueba", ha explicado.

"Voy a hacer la prueba, voy en ayunas, así que vamos a ello. 101 es lo que tengo, vais a decir que es alta, bueno, es la que tengo y ahora vamos a tomarnos la Coca-Cola", ha afirmado en el vídeo. "Voy a tomarme la Coca-Cola ahora, para que no me digáis que el tiempo influye y en media hora, 45 minutos, haremos la prueba. En veinte minutos me voy a acabar la Coca-Cola también para que haya más margen de tiempo", ha añadido.

@adrianmuriacoach LA COCACOLA ZERO NO ENGORDA NI SUBE LA INSULINA. Estoy cansado de leer en comentarios que al ser dulce el cerebro piensa que es dulce y genera picos de insulina, eso es MENTIRA, el cuerpo no funciona así, solo se genera insulina cuando introduces glucosa en tu organismo (carbohidratos). Es un mecanismo de defensa y compensación para poder nivelar los niveles de azúcar en sangre y de todas formas no es malo, ya que gracias a ella podemos usar esa glucosa como fuente de energía, el problema sería no generarla. Después de este video, ¿QUE PIENSAS SOBRE ESTE REFRESCO? y ahora no me vengas diciendo lo de siempre, vale pero es veneno igualmente, nadie ha dicho que sea igual de natural y sana que el agua. @Coca-Cola

Muria se ha hecho la prueba 35 minutos después para hacer la comprobación delante de sus seguidores. "Giro para que no se vea bien esto. Es más que nada por Instagram", ha detallado por miedo a que su vídeo sea eliminado. "Tengo 10 menos de glucosa que antes, por lo tanto, la Coca-Cola cero ni engorda, ni sube picos de insulina, ni aumenta azúcar en sangre, así que, mito, zanjado", ha finalizado en TikTok.