La NASA emite un comunicado por la supuesta nave extraterrestre: "Poco probable"

El cosmos vuelve a ser el escenario de un fascinante debate que enfrenta el rigor científico con la imaginación desbordada. La reciente detección del objeto interestelar 3I/ATLAS ha capturado la atención mundial, no solo por sus impresionantes características, sino por una polémica hipótesis que sugiere que podría tratarse de una nave extraterrestre. Ante el creciente revuelo mediático y la proliferación de teorías en redes sociales, la NASA ha intervenido para moderar las expectativas, calificando la posibilidad de un origen artificial como "poco probable" y reafirmando que la evidencia actual apunta a una explicación mucho más natural, aunque no por ello menos espectacular.

Este nuevo visitante, que viaja a través de nuestro vecindario cósmico, fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema de telescopios ATLAS en Chile. Al igual que sus predecesores, 'Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019), su velocidad y trayectoria confirman que no está gravitacionalmente ligado a nuestro Sol, sino que proviene del vasto y desconocido espacio profundo. Sin embargo, 3I/ATLAS es diferente. Su escala y comportamiento lo han convertido en un objeto de estudio prioritario y en el centro de una controversia que pone a prueba los límites de lo que creemos conocer sobre el universo.

Un gigante del espacio profundo: Las características de 3I/ATLAS

La carta de presentación de 3I/ATLAS es imponente. Los cálculos orbitales indican que se desplaza a una vertiginosa velocidad superior a los 100.000 kilómetros por hora. Su trayectoria lo llevará a cruzar el plano de nuestro sistema solar, alcanzando su punto más cercano al Sol (perihelio) alrededor del 29 de octubre de 2025. Pero lo que realmente lo distingue es su tamaño. Las estimaciones realizadas por el Vera C. Rubin Observatory y telescopios de la Agencia Espacial Europea (ESA) sugieren un diámetro aproximado de 11 kilómetros, lo que lo convierte, con diferencia, en el objeto interestelar más grande jamás detectado.

A diferencia del enigmático 'Oumuamua, que era rocoso y sin actividad aparente, 3I/ATLAS presenta un comportamiento clásico de un cometa. A medida que se acerca a nuestra estrella, el calor solar ha provocado la sublimación de sus hielos, generando una coma (la atmósfera de gas y polvo que rodea el núcleo) y una característica cola. Esta actividad es precisamente lo que, para la mayoría de los científicos, lo identifica como un origen natural: un gigantesco cometa vagabundo que ha viajado durante millones de años desde otro sistema estelar hasta llegar al nuestro, ofreciendo una oportunidad única para estudiar la composición de otros rincones de la galaxia.

La hipótesis de la sonda artificial: ¿Ciencia o ciencia ficción?

La controversia fue encendida por un artículo preliminar firmado por el conocido y polémico astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, junto a sus colaboradores. Loeb, quien ya defendió en su momento que 'Oumuamua podría ser tecnología alienígena, vuelve a plantear una posibilidad extraordinaria. En su análisis, sugiere que el tamaño masivo de 3I/ATLAS, combinado con su trayectoria, podría ser compatible con una sonda interestelar de origen artificial. La especulación va más allá, planteando que el objeto podría haber ejecutado deliberadamente sobrevuelos por planetas como Venus, Júpiter o Marte para recabar datos o incluso desplegar tecnología.

Esta teoría sostiene que su paso por detrás del Sol en octubre no sería casual, sino una maniobra estratégica para ocultarse temporalmente de la observación terrestre. Para los defensores de esta idea, el comportamiento del objeto no es el de un simple trozo de roca y hielo, sino el de un artefacto con un propósito. Sin embargo, esta interpretación se basa en la especulación y en la búsqueda de anomalías que encajen en una narrativa preconcebida, más que en evidencias directas que la respalden.

La respuesta de la NASA y el veredicto de la ciencia

Frente a este debate, la postura de la NASA y de la corriente principal de la comunidad científica es clara y se fundamenta en el principio de la navaja de Ockham: la explicación más simple suele ser la correcta. En su comunicado, la agencia espacial estadounidense ha calificado la hipótesis de la nave extraterrestre como "poco probable". El argumento es sólido: todas las características observadas en 3I/ATLAS —su coma, su cola y su composición espectral preliminar— son totalmente consistentes con las de un cometa de gran tamaño.

No hay, hasta la fecha, ninguna evidencia que sugiera una propulsión no gravitacional anómala, comunicaciones o cualquier otra señal que apunte a un origen tecnológico. Para la NASA, la explicación no requiere invocar civilizaciones alienígenas. Estamos, muy probablemente, ante un espectacular fenómeno natural: un cometa interestelar de dimensiones colosales. Aunque la idea de una nave alienígena es seductora, la ciencia se basa en pruebas, y por ahora, todas las pruebas señalan que 3I/ATLAS es un mensajero natural del espacio profundo, un fascinante trozo de otro sistema solar que nos visita.