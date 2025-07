¿A partir de qué edad se considera que una persona es vieja? Los españoles dicen que a los 73

Se dice que la edad es solo un número y lo que importa es la actitud. También se dice que la juventud se lleva por dentro y que, por más que diga el calendario, lo importante es la jovialidad del alma. Pero más allá del refranero, ¿a partir de qué edad se considera que una persona ha entrado en la vejez? Un estudio global elaborado por la consultora Ipsos en 32 países señala que en España la edad a partir de la cual se considera que una persona es vieja es los 73 años, situándose en el primer puesto mundial en esta percepción. El estudio pone de manifiesto que este concepto varía en función del género y la edad. Mientras que las mujeres fijan la edad para ser consideradas viejas en 74 años, los hombres la sitúan en 71. Los jóvenes menores de 35 años consideran que la vejez comienza a los 69 años, mientras que las personas mayores de 50 elevan esta barrera hasta los 76 años.

El informe, en el que se han interpelado a más de 23.000 adultos en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 1.000 en España, analiza las percepciones sociales sobre la vejez, los hitos vitales y la perspectiva que tiene la gente sobre la longevidad. En el marco de este trabajo se ha visto que un 43 % de la población española manifiesta entusiasmo o ganas de llegar a la vejez, frente a un 54 % que no lo espera con ilusión. Este porcentaje sitúa a España como uno de los países europeos donde mayor es la expectativa positiva hacia esta etapa de la vida, junto con Italia. Y esto es positivo teniendo en cuenta que España es una de las naciones con mayor esperanza de vida en Europa, situada ahora en los 83 años, y en el segundo país del mundo donde su población espera vivir más tiempo.

Etapas vitales

Más allá de la percepción sobre la vejez, el estudio también ha explorado la opinión ciudadana sobre distintos momentos de la vida. En cuanto a los hitos de la vida adulta, la encuesta señala que la edad ideal para que una mujer sea madre en España es entre los 30 y 34 años, coincidiendo con la media global y europea. Un 34% de los encuestados sitúa este rango como el óptimo, mientras que un 22% lo fija entre los 25 y 29 años. Para los hombres, la paternidad ideal se establece alrededor de los 32 años, con un 32% señalando la franja entre 30 y 34 años, y un porcentaje más alto (18 %) que considera adecuada la edad entre 35 y 39 años.

Respecto a otros hitos vitales a los que debería enfrentarse una persona, la adquisición de vivienda se sitúa como un logro ideal también entre los 30 y 34 años, aunque casi la mitad de los españoles (46 %) considera que nunca se es demasiado mayor para comprar una casa por primera vez. En el caso del matrimonio o unión civil, la edad ideal es de 29 años, pero un 74 % opina que no existe una edad límite para casarse.

El estudio también explora las percepciones sobre la edad óptima para desempeñar roles profesionales y sociales. Por ejemplo, la edad ideal para ser presidente del Gobierno es de 41 años, con una mayoría que considera que a partir de los 61 ya se es “demasiado viejo” para el cargo. Sin embargo, un 34 % opina que no hay una edad límite para este puesto. Para ser CEO de una gran empresa, la edad ideal es de 36 años, con un tope estimado de 55 años, aunque un 48 % cree que no existe una edad máxima para ejercer este rol. En profesiones como piloto de línea aérea y cirugía, la edad ideal ronda los 30-31 años, con límites que se sitúan alrededor de los 56-58 años, si bien un porcentaje significativo de encuestados considera que no hay edad inapropiada para estas ocupaciones.