Murcia lanza las primeras cremas protectoras de la piel diseñadas para quienes entrenan bajo el sol

Los vemos cada mañana. Son los nuevos héroes urbanos y rurales. Corredores que dibujan estelas de vapor en el aire frío del amanecer o se cuecen bajo los primeros rayos de sol, ciclistas que desafían puertos de montaña como si no hubiera un mañana, o nadadores que se funden con el azul del mar. Viven en una búsqueda constante del máximo rendimiento, una filosofía de vida donde cada detalle cuenta. Miden sus pulsaciones, optimizan su nutrición y han convertido su rutina de cuidado en un ritual casi científico. Saben que necesitan un aporte extra de energía antes del entrenamiento para activar sus células, y un cóctel reparador después para reestablecer el equilibrio hídrico y combatir la fatiga cutánea. Pero en esta ecuación perfecta, a menudo olvidan al adversario más formidable y silencioso: el sol.

La paradoja del deportista: salud por dentro, agresión por fuera

El deporte al aire libre es, sin duda, una de las mejores recetas antiedad. Como bien señala la farmacéutica y deportista valenciana María Zaragosí, impulsora de la cosmética deportiva, el ejercicio activa las famosas "exerkinas", esas moléculas milagrosas que actúan como un ejército de reparación interna, estimulando el colágeno y manteniendo la piel firme y luminosa. Es el gran 'win-win': te pones en forma y tu piel rejuvenece. Sin embargo, esta maravillosa activación biológica se enfrenta a una cruda realidad cuando se practica bajo el cielo abierto. Cada sesión de entrenamiento se convierte en un arma de doble filo. Mientras el cuerpo genera salud desde dentro, la piel, nuestra primera línea de defensa, libra una batalla titánica contra la radiación ultravioleta.

"Phystress" y el efecto multiplicador del sol

El problema es que el daño solar no es un simple añadido al estrés físico; es un multiplicador. Los expertos de HIIT Skincare-Lab, marca adscrita a la reconocida empresa de cosmética murciana Vitality, hablan del "Phystress", el agotamiento celular provocado por el esfuerzo intenso. Ahora imaginemos ese mismo escenario con el sol como telón de fondo. El estrés oxidativo, esa acumulación de radicales libres que la actividad física ya genera, se dispara de forma exponencial bajo el influjo de los rayos UVA y UVB. De poco sirve recargar las células con ATP y antioxidantes como la ergotioneína si, al mismo tiempo, permitimos que una agresión externa mucho más potente arrase con todo. Es como intentar llenar un cubo de agua que tiene un agujero gigantesco.

"La piel del deportista es única y sufre de una manera particular", insiste María Zaragosí. La sudoración, mecanismo esencial para regular la temperatura corporal, se convierte en un traidor. No solo arrastra y diluye los fotoprotectores que aplicamos, reduciendo drásticamente su eficacia, sino que el sudor, con su pH y composición salina, puede aumentar la fotosensibilidad de la piel. Además, el aumento del flujo sanguíneo durante el ejercicio hace que la piel esté más receptiva y, por tanto, más vulnerable a la quemadura.

Calentamiento cutáneo: preparar la piel antes del esfuerzo

Así como calentamos los músculos antes de una carrera, la piel puede prepararse para maximizar los efectos del ejercicio. Una fórmula de pre-entrenamiento cutáneo no busca crear una barrera pasiva, sino actuar como un catalizador, explican los investigadores de Skincare_Lab al presentar su crema pre-entreno, HIIT 'Pre workout' ATP Power. La idea es aplicar el gel ligero HIIT para que funcione como una recarga de energía celular. Su objetivo es mejorar la vitalidad de las células dérmicas, preparándolas para la inminente liberación de exerkinas. El producto garantiza un efecto "anti-fatiga" inmediato, despertando la piel y dejándola en un estado óptimo para que el entrenamiento no solo beneficie a los músculos, sino que se traduzca en una visible mejora de la complexión facial.

La 'bebida isotónica' para la piel: recuperación y reequilibrio

Y después del esfuerzo, la piel, al igual que el resto del cuerpo, necesita reponerse. Ha perdido agua y electrolitos a través del sudor, y se encuentra en un estado de estrés metabólico. Aquí es donde el gel de recuperación HIIT post-entreno se convierte en el aliado perfecto. Concebido como una bebida isotónica avanzada para la piel, su formulación se centra en varios ejes:

Reequilibrio hídrico: una combinación de electrolitos (Calcio, Magnesio, Potasio, Sodio) restaura el balance hídrico perdido, fortaleciendo la barrera cutánea.

Potenciación de la regeneración: ingredientes como el "factor de entrenamiento vegetal" continúan el trabajo iniciado por las exerkinas, estimulando los mecanismos de reparación celular.

Calma y protección: extractos botánicos calman la piel y la protegen del estrés oxidativo post-ejercicio, mejorando su resistencia.

Sensación refrescante y detox: activos derivados del mentol proporcionan un efecto frío dinámico que alivia y activa procesos celulares, mientras que otros ingredientes ayudan a detoxificarla y equilibrar el sebo.

El equipamiento esencial: el fotoprotector que no se negocia

Olvidémonos por un momento del riesgo más grave, el melanoma, y centrémonos en el rendimiento y el envejecimiento. "Una piel desprotegida es una piel que envejece a cámara rápida", subraya María Zaragosí. El sol es el principal responsable de la degradación del colágeno y la elastina, mucho más que el propio paso del tiempo. Las manchas, la flacidez y las arrugas profundas son la factura que la piel nos pasa por años de entrenamientos sin el blindaje adecuado.

Por eso, la protección solar no puede ser un cosmético más en la bolsa de deporte; debe ser considerada parte del equipamiento técnico, tan esencial como unas zapatillas con buena amortiguación o un casco para el ciclista. Y no vale cualquiera. El fotoprotector del deportista debe ser una proeza de la formulación: resistente al agua y, sobre todo, al sudor (sweatproof), con texturas ligeras que no obstruyan los poros y de amplio espectro para combatir tanto los rayos UVB como los UVA.

La nueva generación de atletas, los autodenominados #FitSkinRebels, entienden que el cuidado de la piel es una disciplina más dentro de su plan de entrenamiento. Limpian, usan geles energizantes y aplican 'boosters' de recuperación. Pero el paso verdaderamente inteligente, el que marca la diferencia, es hacer de la protección solar el gesto innegociable antes de dar el pistoletazo de salida. Porque de nada sirve ganar la carrera si por el camino perdemos la batalla contra nuestro rival más implacable.