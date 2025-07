Carlos González, pediatra: "Los niños necesitan atención y hacen todo lo posible por obtenerla"

Es habitual ver a niños pequeños comportándose mal, haciendo berrinches o llorando. Y muchas veces, estos comportamientos responden a la necesidad de atención. Los niños necesitan atención para sentirse seguros, amados y valorados, y cuando no la reciben de forma positiva, a menudo recurren a comportamientos negativos para conseguirla.

"Hay veces que nuestros hijos se comportan mal solo para llamar nuestra atención, para que les hagamos caso", asegura el pediatra Carlos González, autor de varios libros sobre crianza, pues "prefieren eso, con sus consecuencias, a que no les hagamos caso".

Una pelea por la atención

González explica que se trata de "una pelea por la atención". "Una de las primeras frases que dicen todos los niños es: 'mamá, mamá, mira que hago'. Están orgullosos de lo que han hecho, sobre todo de cosas nuevas difíciles y están deseosos de que tú les mires", relata.

¿Qué ocurre? Que hay niños que en busca de esa atención apuestan por realizar malos comportamientos; así seguro que recibirán atención, piensan. "Hasta tal punto necesitan los niños la atención de sus padres que prefieren mala atención que ausencia de atención.

"Ese niño que dicen 'oh es que parece que busque una bofetada, parece que busque un castigo', si supiera cómo conseguir que le cuentes un cuento no te pediría que le des una bofetada, pero si no encuentra la manera de que le cuentes un cuento es como si pensase: 'bueno, al menos me pega una bofetada, al menos me hace caso, al menos me escucha', dice el pediatra.

La atención, fundamental para los niños

Es por ello que el pediatra recomienda estar atento e intentar, en la medida de lo posible, que los hijos no tengan que recurrir a estos comportamientos en busca de atención. "Si un niño, portándose bien no consigue ninguna atención pero cuando pisa charcos, cuando salta en los sofás, cuando rompe cosas, consigue que sus padres dejen lo que están haciendo y le miren y le hablen, será capaz de portarse mal para conseguir eso. Porque para él es lo más importante del mundo. Mis padres me miran, mis padres me hablan, mis padres dejan lo que están haciendo para ocuparse de mí".

"Por lo tanto, si quieres que tu hijo no se vea obligado a hacer estas cosas extraordinarias, tienes que tener especial cuidado de hacerle caso antes", concluye Carlos González.