El Govern aprueba los presupuestos de carbono con el objetivo de reducir un 31% las emisiones en 2030

Catalunya aprobará, con retraso, este martes, los esperados presupuestos de carbono. Después de meses de trabajo, el Govern ya tiene lista su propuesta, que prevé reducir las emisiones un 31% en cinco años (para 2030). De momento, no se ha diseñado un objetivo para el lustro 2030-2035 pese a que estaba previsto, a la espera de los retos que marque la Unión Europea. Este porcentaje del 31% difiere de lo que pedía el comité de expertos designado por el Parlament, que recomendaba una disminución del 42%.

No obstante, el Govern considera que para algunos sectores, el límite de emisiones contaminante sugerido por los expertos era tan elevado y en tan poco tiempo que ponía en riesgo su "competividad económica". "Hemos optado por ajustarnos a los objetivos europeos y no tener en cuenta la justicia climática, como sí hacían los expertos", apunta la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

Justicia climática

Este concepto plantea que no solo se limiten las emisiones, sino que se haga de manera más igualitaria: quienes más han contribuido al problema y tienen más medios (los países del norte global) deben asumir un esfuerzo mayor, mientras que los colectivos más expuestos o con menos recursos deben recibir apoyo.

Este factor requería cambios mucho más profundos para lograr cumplir los presupuestos. Por este motivo se ha decidido apostar por las metas de la UE, que obligan a rebajar un 55% las emisiones en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. De este 55%, a Catalunya le corresponde un 29% y el Ejecutivo catalán plantea moverse en esa cifra.

La propuesta es menos ambiciosa que la del grupo de expertos para "evitar poner en riesgo la competividad de algunos sectores"

Los presupuestos de carbono son una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático, ya que establecen un límite máximo de gases de efecto invernadero (GEI) que puede emitir un territorio, una organización o una entidad durante un periodo determinado. No indican cómo reducir esas emisiones, sino que marcan un techo que no debe superarse si se quieren cumplir los objetivos climáticos.

¿Entonces, quién marca cómo alcanzar este tope? En el caso de Catalunya, este papel lo desempeña el PINECCAT30, el Plan Integrado de Energía y Clima 2030, que se está elaborando y que incluirá planes específicos y medidas concretas para mantenerse dentro del margen indicado.

Paso por el Parlament

La hoja de ruta es la siguiente. Este martes, el Ejecutivo aprueba los presupuestos. En otoño, el documento pasa por el Parlament. Una posibilidad es que se realice un pleno monográfico sobre el asunto, en el que se puedan incluir propuestas de resolución por parte de los partidos políticos. Luego, el Govern pondrá en marcha el PINECCAT30, sin necesidad de que este documento reciba el visto bueno de la cámara.

"Los principales sectores que deberán hacer esfuerzos son el del transporte y la industria" — Silvia Paneque. Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

"Los principales sectores que deberán hacer esfuerzos son el del transporte y la industria", señala Paneque. En el caso del transporte, no se han puesto sobre la mesa las cifras que reclamaba el comité de expertos porque las infraestructuras ferroviarias no están "preparadas" para asumir un 30% de las mercancías. Este sector podrá emitir 8.688 mil toneladas de CO2 y no 7.249 como pedía el comité. Una de las medidas estrella para lograrlo es el impulso al coche eléctrico. De todas formas, no se incluyen medidas como la reducción de los vuelos o el coto a la agricultura intensiva, tal y como se recogía en el documento de los expertos.

En cuanto a la industria, que deberá reducir un 51% sus emisiones respecto a 1990 y un 8,75% desde 2023, el mayor reto lo tendrán la industrias ETS. Es decir, aquellas que están incluidas en el sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea porque son altamente contaminantes. Aquí se incluyen cementeras o centrales térmicas, por ejemplo. En Catalunya, existen casi 100 compañías de este tipo. También se ofrecerán ayudas a las pymes para que puedan realizar la transición energética y abastecerse con renovables.

Precisamente el sector de la energía deberá reducir un 51% sus emisiones en 2030. Este porcentaje va de acuerdo con lo que planifica el PROENCAT. En el caso de las emisiones del sector residencial y el de los residuos, el Govern se propone reducirlas aún más de lo que pedían los expertos con un plan para extraer biometano de los vertederos y un proyecto de subvenciones para que las viviendas sean más eficientes.

Récord de reducción de emisiones

Paneque destaca que Catalunya será una de las primeras regiones del mundo en tener listas estas matemáticas del clima: "Francia trabaja en la misma línea y Alemania también, pero lo que propone Catalunya es importante". El plan, que si todo va como está previsto estará en marcha a finales de año, se empezará a ejecutar con un año de retraso.

La consellera destaca que los últimos datos disponibles publicados este lunes demuestran que Catalunya va en la buena dirección. La comunidad autónoma marcó en 2023 un nuevo récord de reducción de emisiones de efecto invernadero. Las emisiones cayeron un 5,5% respecto al año anterior y se situaron por primera vez por debajo de los niveles de 1990.

El descenso fue generalizado en todos los sectores, con reducciones destacadas en la industria (−9,4%), la producción energética (−8,8%) y el ámbito residencial (−11,7%), gracias a una combinación de menor actividad, mejoras en eficiencia energética y unas condiciones meteorológicas favorables. También bajaron las emisiones en el transporte, los residuos y la agricultura, aunque en menor medida. "Por tanto, si se sigue la línea actual, es realista pensar que podemos cumplir los presupuestos que hemos diseñado", zanja Paneque.