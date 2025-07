La (aún más) difícil conciliación en agosto: "Muchos seguimos trabajando, pero aún hay pocos casales y colonias"

Tras un mes de julio repleto de 'casals', colonias y campamentos, irrumpe agosto con su caída en picado de oferta de ocio educativo que dificulta aún más la ya de por sí endiablada conciliación familiar. A pesar del gran parón laboral del mes que empieza, un grueso cada vez mayor de madres y padres siguen acudiendo puntualmente a trabajar cuando la mayoría de 'casals' y colonias ya han colgado el cartel de "cerrado". El sudoku familiar, por tanto, sube de nivel y se impone el sálvese quien pueda. "Nosotros, qué remedio, tiramos de abuelos, porque aún hay muy poca oferta", apunta Marta, con dos hijos de 7 y 10 años y una pareja que también trabajará las tres primeras semanas del mes.

"Los recursos para conciliar en agosto son aún más escasos que durante el resto del año", coincide Emma, madre de una niña de 4 años. Ella, explica, tiene la "suerte" de poder llevar a la pequeña a la guardería privada donde fue de pequeña porque admiten a niños de hasta 5 años, una ampliación de edad en realidad pensada para hermanos mayores de niños escolarizados.

"No seremos los únicos, al menos otros seis exalumnos de la 'bressol' irán sin ser hermanos de alumnos del centro", añade Emma, que también cuestiona el gran apagón de oferta en sentido amplio que viven las familias que se quedan en agosto en la ciudad. "Cierran la mayoría de las bibliotecas y centros cívicos de la ciudad y muchos parques infantiles son tan soleados que resultan impracticables los días de calor. Los grandes toboganes de Glòries, per ejemplo, quedan desiertos por este motivo y la fuente cerrada porque los niños se bañaban refleja esta falta de espacios".

Contra la soledad y las pantallas

La situación, claro, se agrava cuantos menos recursos familiares y económicos disponen las familias. "Hay madres y padres que continúan trabajando y a menudo los niños y jóvenes se quedan solos en casa todo el día, con un alto consumo de pantallas, o permanecen en la calle sin supervisión", explican desde la Fundació Pere Tarrés, que entienden el ocio educativo como motor de equidad y subrayan que debe garantizarse como derecho universal.

En este sentido, y a pesar de que esta entidad ofrece actividades becadas todo el verano, en agosto redobla los esfuerzos para cubrir las necesidades de familias con dificultades económicas, que ven cómo los recursos sociales que habitualmente acompañan a muchos de estos niños –centros abiertos, centros residenciales de acción educativa y programas de apoyo socioeducativo– dejan de funcionar.

De hecho, el autocar de la primera tanda de colonias becadas de la Fundació Pere Tarrés ha salido esta mañana de Barcelona. De los 37.000 niños y jóvenes que participan durante todo el verano en las actividades de verano de la entidad, unos 7.000 lo harán gracias a una beca, y de estos, 2.415 se concentran en estas cuatro semanas de agosto. Hasta finales de mes se organizan 26 casales becados -en Catalunya, Mallorca y Menorca- y 23 turnos de colonias repartidos entre algunas de las diferentes casas de colonias de la Fundación. Los que han salido hoy se dirigen a La Conreria (Tiana) y las otras serán por la zona del Bages, Catalunya Central y en Mallorca.

Verano para todos

También Fundesplai ha aumentado la oferta de actividades de agosto y, en la misma línea que la Fundació Pere Tarrés, impulsa la campaña solidaria "¡Hacemos posible un verano para todos!". En 2024, la entidad otorgó un total de 8.118 becas y ayudas para actividades de verano, gracias a la colaboración de administraciones públicas, organizaciones, empresas y particulares. Este 2025 quiere incrementar este gran esfuerzo realizado el año pasado y llegar a las 9.000 becas y ayudas, lo cual significa un incremento del 10% respecto a 2024.

"Es una gran oportunidad de disfrutar de un entorno saludable, de tener referentes positivos, de no abusar de pantallas y hacer actividades que los estimulen de otras maneras", apuntaba esta mañana, a la salida del autocar, Alana Hurtado, de Pere Tarrés. "Yo no puedo dejarlos con los abuelos, así que pare mí es vital que se puedan ir estos días", explicaba Jessica Sánchez, madre de tres niñas. "Es muy positivo que conozcan niños más allá de su grupo de amigos y que desconecten del día a día y de los móviles, que están bastante obsesionados", añadía, a pie de autocar, Lamia Khoulian, madre de Jordi y Ariadna.

Los chavales también se marchaban pletóricos. "Practicamos las rutinas: tenemos una hora exacta a la que despertarnos y un tiempo establecido para ducharnos", decía Alae Rguibi de 15 años, mientras su hermano Ayuoub, de 13, asentía: "Aprendemos a ser más autosuficientes".