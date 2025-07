El creador de ChatGPT alerta sobre usar la IA como psicólogo: "Los chats no tienen blindaje legal y pueden ser usados en los tribunales"

Uno de los usos más sorprendentes y cada vez más comunes de ChatGPT, el popular chatbot desarrollado por OpenAI, es el de actuar como una especie de "amigo virtual perpetuo", coach, confesor y psicólogo. Según reportan millones de usuarios en todo el mundo, son muchos los que han comenzado a utilizar esta herramienta a diario no solo para resolver dudas técnicas o generar textos, sino también para desahogarse, compartir sus preocupaciones más personales o hasta confesar cosas que, de otra forma, no habrían hablado con nadie. Pero este uso a modo de "confesionario digital", lejos de ser algo inocuo, se sitúa en un "limbo legal" y, según advierte Sam Altman, CEO de OpenIA y creador de esta herramienta, "no se trata de una práctica con garantías legales".

En una reciente entrevista en el pódcast 'This Past Weekend w/ Theo Von', Altman expresó su preocupación por la falta de garantías legales que rodean este tipo de interacciones. "Las conversaciones personales que se mantienen con ChatGPT no están protegidas legalmente como lo estarían con un profesional humano, como un psicólogo, un médico o un abogado", explicó el especialista. Esto significa que, en un eventual proceso judicial, los registros de las conversaciones de un usuario con su chatbot, en los que se pueden incluir desde texto hasta notas de audio y documentos adjuntos, podrían eventualmente utilizarse en contra de una persona en el marco de un juicio. De la misma forma, dado que ahora este tipo de herramientas incorporan un función de "memoria", también se podría preguntar al chat sobre ciertos aspectos que han salido en conversaciones previas con los usuarios.

Aunque hasta el momento no se ha documentado ningún caso real en el que las conversaciones con ChatGPT hayan sido presentadas como prueba en un juicio, Altman advirtió que el vacío legal en torno a estas situaciones podría convertirse en un problema serio en el corto plazo. Sobre todo en un contexto en que se reporta un claro incremento en este tipo de usos. "Nadie pensó en eso hace un año. Y ahora creo que es un gran problema", reflexionó el CEO durante la entrevista, donde también reconoció que al principio del desarrollo de la herramienta no imaginaban que los usuarios llegarían a compartir información tan íntima y confidencial con una IA ni mucho menos que esto acabaría planteando brechas legales a gran escala. "Es justamente por cosas así, por esta falta de claridad y estos vacíos legales, que intento no utilizar ChatGPT con mucha frecuencia", afirmó el máximo responsable de la compañía.

Fenómeno en auge

Este fenómeno ha sido documentado por varios estudios recientes. Ya en 2024, un informe publicado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) concluyó que más del 20% de los usuarios frecuentes de ChatGPT han utilizado el chatbot al menos una vez para hablar sobre problemas emocionales, estrés o ansiedad. Un año más tarde, todo apunta a que esta cifra podría haber aumentado exponencialmente ya que, por un lado, son más los usuarios que confiesan utilizar esta herramienta con este propósito y, por otro, también son muchos los que dicen que su confianza con estos chatbots ha aumentado hasta tal punto que se sienten más proclives a compartir información íntima. En este sentido, otro estudio de la Universidad de Stanford ya advirtió que el problema tras este tipo de interacciones es que generan "una falsa sensación de confidencialidad" que puede llevar a las personas a "revelar detalles extremadamente sensibles" sin tener plena conciencia de los riesgos asociados.

En los últimos meses, ante la explosión de este tipo de prácticas, han sido varios los expertos en derecho digital y privacidad que han empezado a alertar sobre esta "zona gris" que se extiende entre la tecnología y la salud mental. Según un informe de 'The Future of Privacy Forum', la falta de una regulación específica sobre la privacidad de las interacciones con inteligencia artificial podría dejar a millones de usuarios desprotegidos, especialmente en países donde las leyes sobre protección de datos personales aún no contemplan el uso de chatbots conversacionales en contextos sensibles. Por su parte, algunas organizaciones ya están instando, por un lado, a los desarrolladores de IA a implementar mecanismos más estrictos de anonimización y protección de datos y, por otro lado, a educar a los usuarios en el uso de esta herramienta para que comprendan en profundidad tanto sus limitaciones como sus eventuales repercusiones jurídicas.