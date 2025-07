¿Falta ortográfica o errata? Aspirantes cuestionan los 4.000 exámenes eliminados en las oposiciones de docentes de Andalucía

Aprobaron el examen teórico pero fueron eliminados del proceso de oposición de docentes. ¿El motivo? Más de cuatro faltas ortográficas en una prueba de cuatro horas de duración, escrita a puño y letra y que en algunos casos se extendía hasta las 10 páginas escritas. Sin embargo, sindicatos y opositores señalan que no todas las penalizaciones hacen referencia a faltas ortográficas, también a erratas, es decir, cuando una palabra se escriba de forma correcta en reiteradas veces excepto en una ocasión.

Esto es lo que le ha sucedido a muchos de los 4.000 opositores -de 37.758- que han sido invalidados en Andalucía . Ante esta situación, y de acuerdo con la Junta de Andalucía, las directrices sobre las penalizaciones e invalidaciones tanto en la primera como en la segunda prueba están en la orden de convocatoria y se basan en las normas de la Real Academia Española.

En este sentido, según la RAE, una falta de ortografía es un error de cualquier naturaleza que se halla en una manifestación escrita. En base a esto, las indicaciones de la Consejería de Educación, publicadas el 21 de febrero, fueron claras con respecto a las penalizaciones: -0,5 puntos por una falta, -1 punto en la segunda falta, -1 punto en la tercera falta y -1,5 puntos en la cuarta falta. Así, la nota final del examen ha podido llegar a verse reducida en hasta cuatro puntos y, en caso de hacer cinco faltas, la prueba -y el opositor- están invalidados, es decir, se quedan fuera del procedimiento. La propia consejera de Educación, Carmen Castillo, anunciaba la semana pasada que se han invalidado un total de 4.000 exámenes por faltas ortográficas, el 85% de las invalidaciones. "Son unas oposiciones transparentes y limpias, hemos conseguido el proceso más transparente a nivel nacional", explicó la consejera sobre un proceso que justificó y defendió: "Queremos a los mejores".

Todos los opositores con los que ha podido hablar El Correo de Andalucía conocen a la perfección cómo funcionan las penalizaciones, sin embargo, la gran duda -y el motivo de su indignación- está en la diferencia entre una falta ortográfica y una errata. Tal como defienden sindicatos como Csif o Ustea, cuando una persona escribe cinco veces epistemología correctamente y la sexta vez la escribe sin tilde, "eso no es un error, es una errata". Sin embargo, los tribunales de la Junta han considerado que, aunque la palabra se haya escrito de forma correcta anteriormente, si una palabra tiene un error, es una falta ortográfica.

"En la mesa sectorial donde se abordaba el borrador de la orden de convocatoria se propuso la misma que finalmente ha saludo. En ese momento nosotros advertimos de que si bien estábamos de acuerdo con que se penalizara por faltas no apoyábamos que se invalidara al aspirante. La RAE afirma que hay faltas de letras, otras de acentuación y otras por cuestiones de paréntesis o entrecomillado. Sin embargo, la Junta le ha dado la misma entidad una falta por no cerrar un entrecomillado que por una confusión entre B y V", explica Elena García, presidenta de Educación de CSIF Andalucía.

84 invalidados por faltas en un tribunal de 100 aspirantes

Alba se presentaba por primera vez a las oposiciones en Jaén para profesora de Secundaría de Geografía e Historia y consiguió un 6,8 en la parte del temario y un 5,2 en la parte práctica, que hacía referencia a temas de Geografía, Arte e Historia. En su caso ha sido invalidada del proceso por cometer cuatro faltas en la primera parte y cuatro en la segunda, es decir, ocho en total. No ha sido, ni de lejos, la única de su tribunal que ha sido excluida del proceso. De hecho, según esta joven sevillana, 84 fueron invalidados, seis suspendidos y 10 aprobados. Alba habla de "números disparatados" al referirse al 84% de las invalidaciones.

En su caso, de las ocho faltas que hizo, una de ellas fue la palabra "iglesia". "Estaba hablando de un edificio, no de una institución y la escribí 15 veces correctamente, pero la decimosexta vez escribí "Iglesia de San Bartolomé" en mayúscula y me penalizaron", relata la opositora. Lo mismo le sucedió con la palabra "inquisición", que al referirse a la institución la escribió con mayúscula hasta en ocho ocasiones, excepto la novena. "Yo demostré que sabía escribir bien esas palabras, por lo que ese argumento de la Consejera de Educación diciendo que quieren a los mejores no tiene sentido", señala.

Acentos a puño y letra que generan confusión

De acuerdo con su testimonio, Alba escribió "océano Atlántico" en minúscula la palabra "océano" y en mayúscula "Atlántico" y acentuó "océano" en la "e". Sin embargo, al tratarse de un examen a puño y letra -y teniendo en cuenta que se trata de una prueba con el tiempo limitado- el tribunal consideró que su acento no estaba claramente especificado y que, por lo tanto, se consideraba una falta de ortografía. "También me dijeron que no había puesto océano en mayúscula, pero eso es un error de ellos porque esta palabra se escribe en minúscula", argumenta la aspirante.

Si bien las normas de la orden de convocatoria aclaran que "la repetición de una misma falta de ortografía será considerada como una sola falta", una palabra escrita de forma correcta en diversas ocasiones no demuestra que el examinado sepa cómo se escribe si falla en una ocasión. "Yo comprendo que los docentes no tenemos que hacer faltas de ortografía, pero hay que entender el contexto del examen", lamenta Alba.

Cinco faltas en la programación didáctica

Las normas que se utilizan para el examen también sirven para evaluar la programación didáctica, un documento de entre 50 y 70 páginas de extensión y que elabora el propio opositor. En él, el docente desarrolla un proyecto donde plasma todo lo que va a trabajar con su alumnado durante un curso escolar. De acuerdo con las normas de la Junta, si se cometen más de cuatro faltas en este documento se elimina al opositor del proceso. Este fue el caso de una opositora almeriense maestra interina de Pedagogía Terapéutica desde hace cinco años. "Saqué un 7.75 de media en la prueba escrita y no hice ninguna falta. Sin embargo, el día de mi prueba oral, pocos minutos antes de comenzar, el tribunal me dijo que estaba invalidada porque mi programación tenía cinco faltas", recuerda esta joven.

La opositora escribió 14 veces "rúbrica" con acento y la decimoquinta vez omitió esa tilde. "Fue una errata, pero creo que mi programación demuestra que sé que rúbrica se escribe con tilde", puntualiza. Otra de sus erratas fue que se comió la "s" final de la palabra "medidas", un error que se debe a "escribir con el teclado". "Lo más frustrante es que el propio tribunal me admitió que al convertir el documento de Word a PDF el formato cambiaba y eso podía afectar a las palabras, sobre todo a que se comieran alguna letra final", apunta a lo que añade: "A mí me parece bien que te penalicen por faltas, pero aquí no hay un principio de igualdad, nunca lo ha habido en las oposiciones de Educación".