Anorexia y deporte: "La natación me llevó al trastorno alimentario, pero a la vez me ayudó a salir adelante"

Una hora y media cada tarde, y algunas mañanas ejercicios de fuerza en el gimnasio. Esta era la rutina de entrenamiento de natación de Pilar Pino cuando tenía 16 años y competía en el Club Natació Santa Eulàlia. Pero en bachillerato decidió dejarlo para centrarse en los estudios, con el objetivo de entrar en la Facultad de Farmacia. "En mi caso, dejar el deporte fue una razón por la que desarrollé un TCA: sentía que debía compensar el deporte que ya no hacía. Y por eso dejé de comer y empecé a hacer muchísimo más ejercicio", sostiene Pino, desde París en su treintena. Ahora, 12 años después, ha vuelto a nadar y a competir. "Siempre puedes recaer, pero el deporte me ayuda a no saltarme ni una sola comida, la comida para poder tener energía y hacer lo que me apetezca", sentencia. Esta semana, se ha presentado una investigación del Hospital de Bellvitge que relaciona la presión del deporte y la estética, la mala gestión de la frustración y la necesidad de control con los trastornos alimentarios, especialmente entre las atletas.

Pino era una joven 'fondista' de L'Hospitalet. Sus pruebas estrella: los 1.500 metros libres, los 800 metros libres y los 200 metros mariposa. Pero el reto de su vida llegó al salir del agua, justo el año que empezaba el Bachillerato científico. "Me dije que tenía que ponerme las pilas con los estudios para hacer la selectividad e ir a la universidad. Decidí seguir haciendo deporte, pero por mi cuenta", explica. Un momento, recuerda, en que muchos de sus amigos ya no iban a su clase.

"Cuando dejé la natación empecé a hacer muchísimo deporte, sentía que debía compensar, que no hacía suficiente, y empecé a comer menos: tiraba el bocadillo del almuerzo y no cenaba"

Centro de día de Bellvitge

"Con el parón hacía ejercicio de vez en cuando, pero no era lo mismo. Hacía menos ejercicio y temía que mi cuerpo empezara a engordar". De nadar empezó a correr, a ir al gimnasio... "Hacía muchísimo deporte, incluso más que cuando entrenaba, pero sentía que debía compensar, que no hacía suficiente, y empecé a comer menos. Tiraba el bocadillo del almuerzo, dejaba de cenar... manipulaba mucho todo, yo sabía lo que estaba pasando pero no quería admitirlo", sigue la chica, ahora farmacéutica en París. A los 17, y cuando bajó de los 40 kilos, su madre la llevó al centro de día del Hospital de Bellvitge. "Me ingresaron y, como era menor, no tuve otra opción. La verdad, yo pensé que solo tenía que hacer lo que ellos decían, esperar a cumplir los 18 años, e irme de allí", recuerda.

"Volver a competir me ayudó a mejorar. ¡Como porque necesito energía para, entrenar, para vivir! Para mí el deporte fue lo que me metió en esta enfermedad, pero, a la vez, es lo que me ayuda a avanzar"

Recuerda los martes fatídicos en los que tocaba pesarse frente a los médicos para demostrar que sí estaba cumpliendo, que sí estaba comiendo. "Yo comía, y me di cuenta de que, cuando tienes un peso tan bajo, no puedas ver las cosas. Fue volver a comer, volver a subir de peso, y empezar a ver las cosas diferentes, mi cuerpo comenzó a reaccionar. Estaba más contenta, tenía más energía". Tan solo estuvo tres meses ingresada en el centro de día, aunque la terapia se alargó dos años más. Y, gracias a unas amigas, pudo seguir el curso con normalidad. "Al final, las dos horas de estudio era el momento de dejar de pensar", explica.

"Volver a competir me ayudó a mejorar. ¡Como porque necesito energía para entrenar, para vivir! Para mí el deporte fue lo que me metió en esta enfermedad, pero, a la vez, es lo que me ayuda a avanzar"

Durante el tratamiento no podía realizar deporte, pero en cuanto los médicos se lo aprobaron, volvió al agua. Hasta hoy. "Volver a competir me ayudó a mejorar. ¡Como porque necesito energía para poder competir, entrenar... vivir! Para mí el deporte fue lo que me metió en esta enfermedad, pero, a la vez, es lo que me ayuda a avanzar, a seguir, me siento mejor conmigo misma".

Aunque hace más de 12 años que no se salta ni una comida, Pino tiene claro que la posibilidad de la recaída está siempre cerca. "Va a estar siempre conmigo. Ahora, con 30 años, las cenas de Navidad, los 'buffets' libres, las grandes comidas... siempre me agobian. Sé que no disfrutaré comiendo". "Se sale pero hay que tener cuidado porque se puede entrar muy fácilmente. Lo importante es seguir las pautas, no dejar de comer. Se puede hacer vida normal, pero siempre habrá esos momentos críticos. Lo importante es saber que te vas a sentir mal pero que no pasa nada. Que luego pasa".