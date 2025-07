Estas son las cinco cosas que todos los padres deben saber sobre los niños menores de 5 años, según el psicólogo Álvaro Bilbao

Antes de cumplir 5 años, los hijos están en una etapa especialmente importante en su desarrollo físico, emocional y cognitivo. Los primeros años de vida son cruciales en la formación de hábitos, valores y habilidades que empezarán a moldear su futuro.

Una etapa bonita pero que también presenta sus retos. Es por ello que Álvaro Bilbao, neuropsicólogo experto en crianza, ha publicado en su Instagram cinco cosas que todos los padres deben saber sobre los niños menores de 5 años.

Qué hay que saber

El mayor miedo de un niño pequeño es perder tu amor. Los niños pequeños son totalmente dependientes de sus padres. Nos necesitan para alimentarse, resguardarse del calor y del frío y sentirse protegidos de los extraños. No amenaces nunca a tus hijos con irte o abandonarlos.

Tienen más madurez física que emocional. Tendemos a sobreproteger a los niños a nivel físico y desprotegerlos a nivel emocional. Necesitan trepar, correr, saltar y ocuparse de tareas como llevar cosas o ayudar a recoger sus juguetes y su ropa. Pero necesitan pasar mucho tiempo en tus brazos, amor incondicional, paciencia infinita y compañía para quedarse dormidos.

No lloran a propósito. Muchos padres creen que sus hijos lloran para manipularlos, para hacer teatro o "a propósito", pero no es así. Siempre que un niño llora es porque está desbordado, necesita calmarse o estar a tu lado. A veces no podemos ni debemos complacerles, pero siempre podemos quedarnos junto a ellos callados para demostrarles que estamos a su lado.

Son incapaces de escucharte a la primera. Los niños pequeños tienen muchas dificultades para dejar de prestar atención a lo que están haciendo, frenar lo que ya han empezado o cambiar de tarea. Cuando no te hacen ni caso no lo hacen por maldad sino por falta de madurez cerebral. Recuerda: cuando un niño no te hace caso a la primera no es por falta de voluntad sino por falta de habilidad.

No intentan molestarte ni hacerte la vida imposible. Los niños no hacen las cosas por maldad o porque quieran hacerte daño. Para ellos cuidarte y que te sientas orgulloso de ellos es lo más importante. En la mayoría de casos podemos comprobar que los comportamientos que consideramos "malos" son señales de que el niño o la niña necesita más atención y afecto de los padres.