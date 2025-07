Alcaldes de municipios rurales de Girona: "Tenemos peor conexión telefónica que hace 10 años"

"Tenemos peor telefonía móvil que hace 10 años". Con esta contundencia, el alcalde de Sant Miquel de Campmajor y vicepresidente de la Asociación de Micropueblos, Oriol Serrà, resume una de las paradojas que viven los municipios pequeños: la falta de servicios básicos en el siglo XXI. "Con el 5G vamos peor que con el 3G. Las compañías no han invertido y la señal es tan débil que en muchos puntos del municipio no hay cobertura", asegura. "Hay zonas donde no nos llega ni la fibra óptica ni la telefonía". Serrà explica que a menudo tiene que hacer las llamadas por WhatsApp, con conexión a internet, porque la cobertura convencional no funciona.

La queja, compartida por otros alcaldes de la demarcación, llega pocos días después de la aprobación en el Parlamento del Estatut de Municipis Rurals, una norma que define por primera vez qué es un municipio rural y le reconoce una personalidad jurídica diferenciada. El texto recibió el apoyo de todos los grupos excepto Vox, y se espera que beneficie a 608 municipios catalanes de menos de 2.000 habitantes, de los cuales 213 se consideran rurales, 381 rurales de especial atención, y el resto, asimilados o añadidos durante la tramitación. En el Gironès se han incorporado Bordils, Cervià de Ter y Flaçà.

"El problema no es que no haya gente que quiera venir, sino que faltan recursos y servicios básicos" Oriol Serrà — Alcalde de Sant Miquel de Campmajor

Los testimonios de los alcaldes

Varios alcaldes gerundenses consultados por Diari de Girona coinciden en valorar positivamente las intenciones del Estatut de Municipis Rurals, pero advierten que el éxito de la norma dependerá de su implementación efectiva y de los recursos que se le asignen. «Es un buen punto de partida, pero todo depende de la implementación», resume Oriol Serrà, alcalde de Sant Miquel de Campmajor y vicepresidente de la Asociación de Micropueblos, quien recuerda que la propuesta recoge las líneas de trabajo que ya habían planteado desde la entidad en el año 2018.

Una de las carencias estructurales más extendidas en los municipios pequeños es la falta de personal. En Sant Miquel de Campmajor solo disponen de una administrativa y de una secretaria que acude una vez por semana. En Cervià de Ter, el arquitecto municipal solo trabaja cuatro horas semanales: "A nivel personal, aunque estamos muy contentos con lo que tenemos, la cantidad es poca y necesitaríamos más trabajadores para poder atender las demandas de la gente", explica el alcalde de Cervià, Guillem Surroca. Una situación similar se repite en Vallfogona del Ripollès: "Tenemos una secretaria compartida entre tres municipios y una persona que lo tiene que hacer todo. La burocracia nos ha sobrepasado", lamenta el alcalde Esteve Font.

"Actualmente, nos encontramos con una gran servidumbre de los pueblos rurales a favor de las grandes ciudades" Josep Sala — Alcalde de Forallac

Falta de servicios esenciales

La falta de servicios esenciales también es una realidad compartida. En Susqueda, la alcaldesa Eva Viñolas expone que "la baja densidad de población hace que algunos servicios esenciales —como el transporte público, la asistencia sanitaria o la escuela— sean inexistentes o deficientes". En Bordils, la alcaldesa Montserrat Pou denuncia que las operadoras no invierten en infraestructuras de comunicación porque no les resulta rentable: "En la práctica, en un pueblo pequeño como el nuestro, las empresas de telefonía y de fibra óptica, como no lo ven rentable, no invierten. Y nosotros tenemos que vivir aquí igual que la gente que está en medio de la ciudad. Aquello que en la ciudad tienen desde hace 15 años, nosotros todavía no lo tenemos porque no es rentable instalar, por ejemplo, una torre de comunicaciones". En Forallac, Josep Sala puntualiza que la fibra óptica no llega a todo el municipio: "Cuando dicen que cubre el 90%, se refieren al 90% de la población, no del territorio", remarca.

La vivienda es otro de los obstáculos clave para la repoblación. En Espolla, el alcalde Carles Lagresa admite que tienen "mucha carencia de vivienda y no tenemos los recursos para construir vivienda de protección oficial".

A pesar de los retos, los alcaldes valoran que la nueva norma reconozca por primera vez la realidad diferenciada del mundo rural. "No podemos aplicar las mismas normas que en las ciudades", defiende Viñolas. En Cabanes, Núria Campdelacreu considera que «el hecho de poder contar con más recursos económicos debería permitirnos mejorar servicios, y la reducción de la burocracia nos permitirá agilizar tramitaciones». Desde Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi apunta: "Una de nuestras prioridades es el mantenimiento y la rehabilitación de los equipamientos municipales, muchos de los cuales necesitan inversiones para ponerse al día". Como conclusión, el alcalde de Espolla, Lagresa, expresa un deseo compartido por muchos de sus homólogos: "Me gustaría imaginarme una población más rejuvenecida, y que la gente nacida y criada en Espolla pueda seguir viviendo allí. Y si alguien de la ciudad quiere venir a vivir a nuestro pueblo, que también podamos ofrecerle todos esos servicios".

Actualmente, en Catalunya el 75% de la población se concentra en zonas urbanas, mientras que el 25% restante vive en núcleos rurales. Del total de 947 municipios que hay en Cataluña, se podrán beneficiar 608. De estos, 213 son rurales, 381 reciben la consideración de municipio rural de especial atención porque tienen una población inferior a los 500 habitantes, 2 son municipios rurales asimilados y los 12 restantes se han incorporado durante la tramitación parlamentaria.

"Un día histórico"

El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, reivindicó que era un "día histórico" porque la ley servirá para hacer avanzar al país. Asimismo, se comprometió a desplegar el Estatut de Municipis Rurals. Dalmau aseguró que esta es una voluntad tanto del Gobierno como del conjunto de la cámara y de los alcaldes y alcaldesas. Finalmente, remarcó que se aprueba por una "amplia mayoría".

Entre la batería de medidas destaca la creación de un sistema de financiación propio, que establece un fondo específico de municipios rurales de carácter incondicionado que irá ligado a la ley de presupuestos. También se establece una línea específica de inversiones para los municipios rurales, con el objetivo de hacer frente a la regresión demográfica y al envejecimiento de la población. El Estatut de Municipis Rurals promueve la aplicación de incentivos fiscales para favorecer la compra y rehabilitación de viviendas, y la reducción de la carga burocrática de los ayuntamientos, algo que será posible gracias a la creación de un portal único en la sede electrónica de la Administración que integrará todos los trámites, servicios e informaciones que afecten a este tipo de ayuntamientos.

Un encuentro en noviembre

A partir de ahora se abre un periodo para que el Govern analice el texto aprobado en el Parlamento e inicie su despliegue. El próximo 15 de noviembre de 2025, el Govern organizará en el Món de Sant Benet (Bages) una jornada destinada a los ayuntamientos y al mundo rural, donde seguirá trabajando en el despliegue progresivo de la nueva ley.

Representantes políticos, de las entidades municipalistas y alcaldes de municipios rurales estuvieron presentes en el debate y votación del Estatuto de Municipios Rurales desde la tribuna de invitados dentro del hemiciclo. Entre ellos, el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, que es la primera vez que asiste a un pleno desde que es expresidente, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras; presidentes de Diputaciones; la presidenta de la ACM, Meritxell Budó; el presidente de la FMC, David Bote; el presidente de Micropobles de Catalunya, Joan Solà; presidentes de consejos comarcales, así como alcaldes y alcaldesas. Justo después de la aprobación de la ley, todos ellos se hicieron una fotografía en las escaleras de honor del Parlamento.