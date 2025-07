Así actúan los jóvenes que están dejando excrementos en las piscinas de Catalunya

Municipios de todo el territorio están pidiendo la colaboración ciudadana para acabar con un fenómeno que está ocasionando perjuicios económicos y poniendo en peligro la salud de decenas de miles de personas: la aparición de excrementos en las piscinas públicas, un incidente que, como mínimo, se ha producido en tres instalaciones de las comarcas del interior de Catalunya.

Hasta ahora, pocas comunidades autónomas han logrado mantenerse al margen de esta larga cadena de acciones, que tiene más de diez años de antigüedad y que se repite cíclicamente. A día de hoy, los episodios ya suman cientos. “Estríctamente hablando, no es un reto viral, porque no se hace una difusión abierta de las imágenes. De hecho, a veces, los autores no se arriesgan a ser descubiertos mientras están siendo grabados o fotografiados”, argumenta un policía consultado por este diario.

Según este agente, que no tiene constancia de ninguna detención o denuncia por este motivo este verano, "las noticias en los medios de comunicación están contribuyendo a incrementar la cooperación de los demás usuarios de la piscina en caso de sospecha". "Y, además, están disuadiendo a algunos jóvenes de imitar lo que han visto en internet o en la televisión, porque ven que eso no está bien y que pueden sufrir consecuencias", añade.

El policía, que trabaja sobre el terreno y en el ámbito de máxima proximidad en la región central, comparte informaciones e indicios relacionados con el modus operandi más frecuente. "Al menos en el territorio, a menudo son menores de edad, principalmente adolescentes. Casi siempre son chicos. Y no es cierto que defequen en el agua. Una actividad como esa difícilmente puede pasar desapercibida", detalla.

"La dejan caer disimuladamente"

Una estudiante de bachillerato con una segunda residencia en el Berguedà relata a este diario: "Yo he visto un vídeo de este tipo. Los chicos llevan las heces en una bolsa, en el bolsillo del bañador, y las dejan caer disimuladamente. Mientras uno de ellos lo hace, algunos compañeros están cerca para taparlo. Y, desde fuera, otro lo graba todo con el móvil".

Esta descripción coincide con algunas pruebas recogidas en piscinas. Por ejemplo, recientemente ha aparecido un envoltorio de plástico con materia fecal. "Un amigo me explicó que, en el vídeo que vi, la mierda no era humana. Creo que era la cagada del perro de un chico del grupo", relata la joven veraneante en el Berguedà.