Riesgo extremo de incendio en las Terres de l’Ebre este domingo por la entrada de viento de mistral

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha alertado de que el riesgo de incendio será extremo este domingo en las Terres de l’Ebre debido a la entrada del viento de mistral. Hasta siete municipios del Baix Ebre, la Ribera d’Ebre y el Baix Camp (Benifallet, el Perelló, l’Ametlla de Mar, Tivenys, Tortosa, Tivissa y Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) estarán durante las próximas 24 horas dentro del nivel 4 del pla Alfa de los Agents Rurals. Paralelamente, la tramuntana también soplará con fuerza en el Empordà y el riesgo de incendio será muy alto –nivel 3– en el Cap de Creus.

"Nos enfrentamos a un episodio de viento de mestral y tramuntana que nos mantendrá en alerta y nos hará redistribuir efectivos", ha señalado el jefe de la regió d’emergències de les Terres de l’Ebre, Ricard Expósito, que ha indicado que el pico más alto -con rachas hasta 120km/h- será durante la mñana del domingo. El resto de Catalunya se encuentra en peligro bajo de incendio gracias a un mes de julio mucho más lluvioso de lo habitual. Ante esta situación, según ha precisado el jefe de la regió d’emergències de les Terres de l’Ebre, se ha desplazado más recusos en las zonas de riesgo. Concretamente, se han situado tres unidades extra de Bombers en Ascó, l’Ametlla de Mar y el 112 de Reus, además de dos helicópteros de extinción.

"El Cap de Creus es una zona mucho más reducida y con más puntos de agua, y con los efectivos de la regió d’emergències de Girona tienen suficiente. En cambio, la zona de l’Ebre es mucho más extensa, con menos puntos de agua, y se necesita esta acumulación de recursos para tener una respuesta más rápida y eficiente en caso de incendio", ha insistido Expósito. Paralelamente, el jefe de la regió d’emergències de les Terres de l’Ebre ha reconocido que esta redistribución en pleno verano es posible gracias a unas lluvias muy generosas en gran parte del territorio. "No es nada habitual que se pueda hacer en julio; normalmente se hace a partir de mediados de agosto, cuando las tormentas humedecen la Catalunya Central, el norte de Lleida o Girona", ha enumerado Expósito.

"Si no existe esa diferencia tan grande de riesgo entre distintas zonas de Catalunya, no nos atrevemos a mover efectivos de un lugar a otro. No lo podemos hacer", ha puntualizado el jefe de la regió d’emergències de les Terres de l’Ebre, que prevé que la situación de riesgo extremo o alto deincendio se pueda mantener hasta el próximo martes o miércoles. La declaración del nivel 4 del pla Alfa de los Agents Rurals llega dos semanas después del incendio de Paüls, también en las Terres de l'Ebro, que quemó 3.300 hectáreas y un muerto, un auxiliar forestal que falleció durante las labores de extinción.